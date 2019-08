00:31 Uhr

Ehrung für einen verdienten Kleingärtner

Roland Götz hat die 50-jährige Geschichte des Bobinger Klubs geprägt

Von Anja Fischer

So alt wie die Stadt selbst ist der Bobinger Kleingartenverein. Die Gartler, deren 29 Parzellen auf dem Gelände des ehemaligen Quetschweiher untergebracht sind, gründeten ihren Verein am 6. März 1969. 16 Gartenfreunde trafen sich damals im Gasthof „Weißes Rössl“, damals ahnte keiner von ihnen, dass es bis zur endgültigen Realisierung des Projektes „Kleingartenanlage“ noch einmal ganze zehn Jahre dauern sollte.

Der ursprünglich geplante Standort südlich des Krankenhauses in den Wertachauen musste verworfen werden, als die Naturschutzbehörde den Schutz der Wertachauen für vorrangig befand.

Bis ein neuer Standort gefunden war, verging viel Zeit. Zeit, in der die Mitgliederzahlen des Kleingartenvereins von über 80 auf 35 Personen sanken. Erst als der Platz gegenüber der Siedlung gefunden war und dort 29 Parzellen mit einer Grundfläche von insgesamt 11300 Quadratmeter entstanden, erholte sich der Verein wieder.

Nachdem in Gemeinschaftsleistung die Infrastruktur der Kleingartenanlage errichtet worden und die Gartenhäuschen Typ „Wertachlaube“ aufgestellt worden waren, stand dem Gartenglück nichts mehr im Weg. Jeder konnte nach Herzenslaune graben, pflanzen, säen – und hoffentlich auch ernten. Fast von Beginn an, also seit 48 Jahren, ist Roland Götz dabei – heute der Vorsitzende des Kleingartenvereins und seit 38 Jahren in dessen Vorstand tätig.

Bei einem internen Sommerfest, mit dem die Kleingärtner ihr besonderes Jubiläum feierten, wurde er mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent für seine besonderen Verdienste und seinen langjährigen Einsatz für den Verein geehrt.

