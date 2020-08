00:33 Uhr

Eigentümer löscht Silobrand

Ursache für Feuer in Königsbrunn steht noch nicht fest

In Königsbrunn ist am Dienstagnachmittag ein Silo im Grenzweg in Brand geraten. Das Feuer sorgte für starken Rauch. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Eigentümer mit Helfern den Brand bereits eindämmen können, sodass nur noch schwelende Brandstellen zu löschen waren, berichtet die Polizei. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Oberottmarshausen und Königsbrunn mit 40 Mann sowie der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Möglicherweise wurde das im Silo befindliche Heu durch einen Stein, welcher Funken geworfen hatte, entzündet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1700 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden. (SZ)

