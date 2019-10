30.10.2019

Ein Abend voller großer Emotionen

Der US-Country Sänger Ray Scott präsentiert sich im Four Corners in Untermeitingen in Höchstform

Von Uwe Bolten

Die Worte von William „Bill“ Wallace, die den Star des Abends ankündigten, überschlugen sich in Superlativen. „Der unglaubliche Ray Scott“, schrie er in den voll besetzten Saal des Four Corners in Untermeitingen. Die Worte sollten nicht ausreichen, um das Konzert des US-Country-Stars mit Wohnsitz in Nashville zu beschreiben, dass die Besucher in den nächsten knapp zwei Stunden erlebten. Die Atmosphäre wurde immer noch vom Eröffnungsteil getragen, den Mr. Jay’s EU Band, die auch Scott den Abend über begleitete, gestaltete. Neben Bandleader Jérôme „Mr. Jay“ Désoteux, exzellent an der Lead-Gitarre, stellte die britische Pedal-Steel-Gitarristin Sarah Jory ihre Weltklasse unter Beweis. Rhythmisch getragen von Bastian Sluis am Schlagzeug und Jackson Makay am Bass begeisterte die Band mit dem Hochgeschwindigkeitstitel „Nervous Breakdown“, bei dem Jory und Mr. Jay die Solostimmen spannungsreich wechselten. Der 44-jährige Ray Scott präsentierte eine Mischung aus Klassikern seines über 25-jährigen Schaffens, bei dem Lieder „Drinking Beer“, „Those Jeans“, oder „My Kind of Music“ nicht fehlen durften. Auch die neueste Produktion „Honky Tonk Heart“ kam beim Publikum sehr gut an. Hervorragende Arbeit leistete der Musiker PG Rider, der als Tontechniker des Abends ein genaues Gespür für das klangliche Erscheinungsbild der Musik unter Beweis stellte. Instrumente, die häufig im Klangspektrum einer Band verschwinden, wie Ray Scotts Peavey JD-AG2 Jack Daniel’s Akustik Gitarre, drangen wahrnehmbar und sauber aus den Lautsprechern.

Scott präsentierte sich, wie es zu erwarten war: Mit tiefer Stimme – ehrlich, erdig, bodenständig – trug er vollkommen glaubwürdig seine Lieder von vertaner Liebe, harter Arbeit, Sehnsüchten, Träumen und den kleinen Freuden des Lebens vor. Ein Musiker, dem man seine Worte abnimmt. Jeder Titel wurde gefeiert, kaum ein Lied ohne kräftigen Beifall und Begeisterungsrufe aus dem Saal. Auf der kleinen Tanzfläche, die nach der Bestuhlung in der Music Hall übrig geblieben war, tummelten sich Tanzpaare oder Linedancer. Immer wieder rückte Sarah Jory nicht nur musikalisch in den Vordergrund. Durch Mimik und Gestik machte sie deutlich, dass Musik ihre Leidenschaft ist. Sie spielte die Töne nicht, sie liebkoste ihr Instrument. Ray Scotts unverfälschte Art wurde bei den vier Zugaben deutlich, von denen er drei alleine zu seiner Gitarre sang, nur gestützt durch Sarah Jorys hochemotionales Spiel an der Pedal-Steel. „Das ist Gänsehaut pur“, sagte eine Konzertbesucherin.

Jérôme Désoteux zeigte sich nach dem Konzert genauso zufrieden wie das Publikum. „Das war wieder ein toller Abend“, sagte der Franzose, der mit seiner Band häufig US-Größen der Country-Musik auf deren Europa-Tourneen begleitet. „Jeder hat einen eigenen Still. Da hilft nur: hören und die Seele der Lieder entdecken. Viel Vorbereitungszeit vor den Konzerten bleibt nicht“, sagte der Musiker im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass ihm und seiner Band dies gelingt, beweist die häufige Präsenz mit den Stars auf den europäischen Bühnen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, das er Größen wie Ray Scott auch im Untermeitinger Four Corners musikalisch unterstütze.

