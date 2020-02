11.02.2020

Ein Abend zum Träumen

Chansons bringen das Lebensgefühl des Pariser Künstlerviertels nach Langerringen

Von Hieronymus Schneider

Zum vierten Mal verzauberte der Chansonabend des Partnerschaftsvereins Langerringen – La Baconnière sein Publikum mit französischem Flair und dem Lebensgefühl des Pariser Künstlerviertels Montmartre.

Auf der Bühne glänzte wie im Vorjahr die Sängerin Beate Anton, diesmal begleitet von der Pianistin Ingrid Spies und von Karola Piel am Kontrabass. Piel ist als Mitglied des Partnerschaftsvereins die Initiatorin dieser Chansonabende, ihr Mann Johannes sorgt für die Tontechnik und die Illustrationen auf der Leinwand. Mit „C‘est si bon“ eröffnete Beate Anton den Liederreigen, in dem es keinen einzigen Liedtext gab, der nicht von der Liebe handelte. „Ja, es ist so gut, dass Sie da sind“, griff Konrad Dobler den Text bei der Begrüßung der Künstlerinnen und des Publikums auf.

Mit „Ganz Paris träumt von der Liebe“, der Komposition von Cole Porter, erinnerte Beate Anton an den Welterfolg von Caterina Valente, mischte aber auch Interpretationen von Mireille Mathieu und der aktuellen Liedermacherin Zaz darunter. Mit der berühmten englischen Filmmelodie „It´s wonderful“ wurde nicht nur an die bekannte Filmszene mit Fred Astair und Audrey Hepburn erinnert, sondern auch daran, dass sich auch amerikanische Filme am Pariser Flair orientierten. „Viele der Künstler, die mit französischen Chansons berühmt wurden, haben ihre Wurzeln ganz woanders, so wie der armenischstämmige Charles Aznavour, der uns in La Bohème das Leben, Leiden und Lieben im Künstlerviertel Montmartre lebendig gemacht hat“, sagte die Sängerin und führte den Reigen danach mit den Klassikern „Unter dem Himmel von Paris“ und „Les Champs-Élysèes“ fort. Das Lied „Ma Liberté“ handelte von einem Mann, der seine Freiheit für das Gefängnis der Liebe mit einer schönen Gefängniswärterin aufgab.

Aber die Sängerin durfte sich auch mal am Bistrotisch mit einem Glas Wein erholen, wenn Karola Piel und Ingrid Spies ihre „Conversations Kontrabass“ mit dem Piano intonierten. Nach dieser kleinen Pause begeisterte Beate Anton mal in Deutsch bei „Für mich soll´s rote Rosen regnen“, mal in Englisch bei „I got rhythm“, „Feaver“ oder „Summertime“ und dann wieder in Französisch bei „La vie en rose“ oder dem „Chanson d´Orphée“ aus dem brasilianischen Karneval. Nach dem Klaviersolo „Gigolo“ erinnerte die Sängerin an Reinhard Mey, der seine frühen Chansons in französischer Sprache sang, mit dem Lied „Ich liebe Dich“.

Das Publikum genoss die Melodien zum Träumen bei Wein, Salami, Käse und Quiche und wachte erst beim Finale mit den bekanntesten Liedern von Edith Piaf, wie dem trotzigen „Non, je ne regrette rien – Nein, ich bereue nichts“ und dem schwungvollen „Milord“ wieder so richtig auf. Beate Anton und ihre Begleitmusikerinnen bedankten sich für den stürmischen Applaus mit der Zugabe „Merci Cherie“ von Udo Jürgens und zogen singend mit der Melodie „Oh Champs-Elysées“ aus dem Saal.

Themen folgen