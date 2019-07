vor 42 Min.

Ein Abschluss für zwei Jahrgänge in der Mittelschule

Die Mittelschule Untermeitingen verabschiedet die Neuntklässler und zum ersten Mal auch einen 9+2-Jahrgang.

Von Daniel Weber

Stolz schüttelten die Schüler der Abschlussklassen ihrem Schulleiter Markus Fendt die Hand und nahmen in Empfang, wofür sie jahrelang gelernt hatten: ihr Abschlusszeugnis. Besonders in den vergangenen Monaten hatten sie dafür im wahrsten Sinne des Wortes sehr geschwitzt – Fendt erinnerte an die Prüfungen während der Hitzewelle, die unter Einsatz mehrerer Ventilatoren stattfinden mussten.

Trotz der erschwerten Bedingungen schafften über 80 Prozent der Neuntklässler den qualifizierenden Abschluss (QA). Dabei hätten ihn einige Lehrer noch gewarnt, dass es dieses Jahr nicht so rosig aussehe, scherzte der sichtlich zufriedene Schulleiter bei seiner Ansprache. Zum ersten Mal überreichte er auch den Schülern des 9+2-Jahrgangs die Mittlere Reife. Sie lernten nach bestandenem QA zwei Jahre lang in einer Aufbauklasse für den Abschluss. Mit Erfolg, wie sich zeigte, denn jeder Einzelne schaffte ihn.

Untermeitinger Neuntklässlerinnen zeigen eine Choreografie

Bei der Abschiedsfeier zeigten sich vor allem die Mädchen engagiert: Die Neuntklässlerinnen tanzten eine Choreografie zum Song „Giant“. Auch selbst gemachte Musik hatten die Schüler auf Lager: Die Schulband gab „Die Reise“ und „Applaus, Applaus“ zum Besten, der Chor sang „Auf uns“ und Dariano Moffa zeigte sein Können auf der Klarinette. Sara Frizziero wagte gar einen Soloauftritt und sang „Cherofobia“. Larissa Geidel und Antonia Jeske moderierten die Veranstaltung souverän. Abschließend bekam jeder Absolvent einen Glückskeks, den die achten Klassen für ihre älteren Mitschüler gebacken hatten.

Themen Folgen