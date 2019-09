vor 41 Min.

Ein Abschlussfest für Königsbrunns fleißigste Leser

Jeweils 32 Mädchen und Buben lesen in den Ferien mindestens drei Bücher. Zur Belohnung gibt es eine exklusive Aufführung des Münchner Figurentheaters Pantaleon.

Von Andrea Collisi

Ob Fußballgeschichten, die beliebten Gregbücher oder die Erzählungen von den Olchis – lesen lohnt sich, weil es die Fantasie angeregt, den Sprachwortschatz vergrößert und Sicherheit im mündlichen und schriftlichen Ausdruck gibt. Und auch im digitalen Zeitalter muss man lesen können, „denn auch die meisten Dinge, die im Internet stehen, sollte man ja auch gut durchlesen können“: Dies betonte die stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei, Hildegard Hefele. Umso wichtiger sei es, bei Kindern den Spaß am Lesen zu fördern.

Vor sieben Jahren hat die Stadtbücherei erstmals den Sommerleseclub organisiert. Mittlerweile sei dieser der Höhepunkt im Jahresablauf. Zum Abschlussfest gab es daher auch heuer etwas besonders für die Kinder und ihre Familien. Hefele konnte dabei ganz besonders fleißige Vielleser begrüßen. 32 Mädchen und 32 Buben vorwiegend aus der ersten bis fünfte Klasse hatten sich beteiligt. Um mitzumachen, mussten sie mindestens drei Bücher lesen und diese dann auch mittels einer Karte inhaltlich vorstellen und die eigenen Eindrücke wiedergeben. Zur Belohnung wurden sie alle mit ihrer Familie zu einer normalerweise nichtöffentlichen Aufführung von „Gullivers Reisen“ des Figurentheaters Pantaleon aus München eingeladen.

Als Hauptpreise gab es Gutscheine

Manche hatten sogar doppeltes Glück, da ihre Karte aus der großen Lostrommel von Bürgermeister Franz Feigl gezogen wurde. Als Hauptpreise gab es unter anderem einen Gutschein der Chocolaterie Müller, einem Büchergutschein der Ulrichsbücherei oder Eintrittskarten zum Dinosaurierpark im Altmühltal. Einen solchen ergatterte sich der erst siebenjährige Luca Kondrat für seine passende Bücherbeurteilung „Nur Mut, kleiner Dino“.

Insgesamt hatte Luca sogar 15 Karten in der Lostrommel. Denn: Er hatte 15 Bücher in den Ferien gelesen. Seine Mutter Marina Kondrat ist glücklich, dass ihr Sohn so viel liest. Sie selbst sei eigentlich keine eifrige Leserin, gesteht sie. „Da ist es gut, dass die Stadtbücherei solch ein umfangreiches Angebot hat.

Das Angebot der Bücherei ist das ganze Jahr über sehr attraktiv

Carolin Schüppel hat elf Bücher gelesen. „Vor allem habe ich viele Pferdegeschichten gelesen, weil ich auch selbst reite“, erzählt sie. Die Karte mit ihrer Buchbeschreibung „Sternefohlen“ wurde für einen Preis gezogen. Ihre Mutter Elke Schüppel ist Erzieherin und betont, dass das Angebot gerade auch für Kindergarten- und Schulkinder das ganze Jahr über sehr attraktiv sei. Das sieht auch Ayla Egeli so, deren Tochter Bejna ebenfalls die Vorlesenachmittage sehr liebe. „Die Termine stehen bei uns fest im Kalender und werden nie versäumt!“ Bejna erhielt gleich zwei Preise, da auch sie viele Bücher gelesen und somit mehr Karten ausfüllen durfte. Alle Kinder aber hatten zuvor eine Urkunde des Bürgermeisters erhalten, der in einer kurzen Ansprache die Schüler für ihren Fleiß lobte.

Besondere Attraktion war das spannende und lebendige Figurentheater mit Alexander Baginski. In seinem 40-minütigen Spiel über „Gullivers Reisen“ wurde er selbst mal zum Zwerg, mal zum Riesen. Das 1984 von Martina Quante und Alexander Baginski gegründete Figurentheater tourt im In- und Ausland, bei Festivals und auch sehr gern in einem „Kammerspielartigen Aufführungsmodus“ mit höchstens 120 Zuschauern. „Wir sind gern in Stadtbibliotheken da so auch Kinder, die sonst nicht zum Theater kommen, damit in Berührung kommen. Dafür sollte auch nie der Fond der Stadtbüchereien gekürzt werden“, unterstrich Baginski.

