16.10.2019

Ein Ausflug in die Vergangenheit

Josef Locher stellt seine Bücher den Großaitinger Gemeinderäten vor

Josef Locher ist in Großaitingen eine feste Größe. Über lange Jahre schrieb er Schützengeschichte, indem er die Schützenjugend der Singoldschützen und des Schützengaus Lech-Wertach aufbaute und danach zum Jugendleiter in Bezirk und Land (BSSB) bis zum Vizepräsidenten Jugend des Deutschen Schützenbundes (DSB) aufstieg. Über diese Karriere hat der Großaitinger Funktionär ein umfassendes Buch geschrieben, das den Leser auf eine Reise durch das Schützenwesen vom Ende der 1960er-Jahre bis in die heutigen Tage mitnimmt.

Parallel dazu verfasste Josef Locher ein Grundlagenwerk für eine optimierte Jugendarbeit, das sich insbesondere an Jugendleiter und -warte auch außerhalb des Schützenwesens richtet. Hier bringt der auf allen Verbandsebenen wirkende Josef Locher seine Erfahrungen aus 43 Jahren ehrenamtlicher Arbeit ein und gibt wertvolle Tipps. Dieser Tage stellte nun der bekennende Großaitinger seine beiden Bücher Bürgermeister Erwin Goßner und den Mitgliedern des Großaitinger Gemeinderats vor. Insbesondere der Bildband „Josef Locher – ein Großaitinger“ fand großes Interesse bei den Kommunalpolitikern, erhält er doch ein Stück seiner Heimat am Leben. Die Zeitreise illustriert eine Zeit, in der nicht zwingend alles besser war und lässt Erinnerungen an ein Großaitingen aufkommen, als Vereine noch der einzige Ort der Zerstreuung für die Jugend waren.

In persönlichen Gesprächen zeigten sich die Großaitinger Gemeinderäte von diesen Büchern beeindruckt, tragen sie doch den Ruf der Landgemeinde in die weite Welt. Denn Josef Lochers Bücher stehen in den großen Bibliotheken des Landes von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen.

In zahlreichen Fachsammlungen wie dem Schwäbisch-Bayerischen Schützenmuseum in Illerbeuren, dem Deutschen Schützenmuseum auf Schloss Callenberg, dem Waffenmuseum in Suhl, aber auch in den Werksmuseen und Bibliotheken großer, international tätiger Betriebe wie der Firma Carl Walther in Ulm sind Josef Lochers Bücher zu finden.