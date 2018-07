26.07.2018

Ein Baugebiet soll die Kasse füllen

Untermeitingen baut auf einen Anstieg der Einnahmen in der zweiten Jahreshälfte. Dabei spielt der Grundstücksverkauf im Süden eine große Rolle.

Von Veronika Lintner

Weiße Plastiklöffel stecken in der aufgewühlten Erde, zwischen den Steinen. Diese Löffel markieren die Fläche, die gerade archäologisch erforscht wird. Dort, auf diesem Baugebiet am südlichen Ortsrand, will die Gemeinde Untermeitingen weiter in den Süden wachsen. Von diesem Feld erhofft sich sie also nicht nur archäologische Erkenntnisse – sondern vor allem finanzielle Einnahmen.

Die Grunderschließung soll noch in diesem Jahr beginnen. Der Verkauf der neuen Wohnbaugrundstücke soll im Herbst die finanzielle Bilanz der Gemeinde aufhübschen. Mit 5,5 Millionen Euro an Einnahmen rechnet Untermeitingen – so steht es im Haushaltsplan. Doch zuvor wird das Baugebiet 47, am Südrand des Ortes, derzeit archäologisch untersucht.

Die Funde auf diesem Feld könnten in die Geschichtsbücher eingehen: Die Ausgrabungen und Bodenproben im Gebiet an der Lechleithe verweisen auf prähistorische Siedlungen – bis zu 3000 Jahre vor Christus. Reste von Pfahlbauten und Bedachungen lassen sich nachweisen. „Es waren also nicht die Römer, die sich zuerst auf dem Lechfeld niedergelassen haben“, sagt Schropp. Darauf hatten aber bereits Funde von Gräbern im Untermeitinger Norden hingedeutet. „Es war also schon früher ein attraktives Siedlungsgebiet“, scherzt Bauamtsleiterin Elfriede Lösch.

Wie hoch die Kosten für die archäologische Untersuchung, aber auch für Kanal- und Straßenbauarbeiten ausfallen werden, das sei jetzt noch nicht absehbar, erklärt Lösch. Die Forschungsarbeiten werden sich wahrscheinlich noch über die nächsten zwei, drei Monate hinziehen. Bei einer Sitzung des Gemeinderats äußert Franz Schormeier (CSU) auch deshalb bedenken: „Da geht der ganze Ertrag wieder drauf.“ Bürgermeister Schropp erwidert, dass deshalb auch der Verkaufspreis für die Flächen „geringfügig erhöht“ werde. Und Lösch spricht von einem Vorteil für die Käufer: „Wir bieten den Service, dass die Grundstücke schon denkmalschutzrechtlich freigegeben sind.“

5,5 Millionen – Diese anvisierten Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf führt auch der finanzielle Halbjahresbericht der Gemeinde auf. Es ist Juli und Untermeitingen zieht Zwischenbilanz: Bisher hat die Gemeinde im Vermögenshaushalt, also bei den großen Investitionen und Einnahmen, rund 15 Prozent des geplanten Jahresansatzes an Einnahmen erreicht – und 31 Prozent auf Seiten der Ausgaben. 1,9 Millionen Euro wanderten in der Zwischenzeit vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt. Der Überschuss aus dem Verwaltungs-Bereich, also dem laufenden Betrieb, soll auf der Vermögensseite in die großen Investitionen fließen.

Als wichtigste Projekte und Kostenpunkte benennt die Bilanz die Baumaßnahmen an der Grundschule und den Neubau der Kita. Auch der Erwerb von Grundstücken schlägt mit 1,5 Millionen Euro zu Buche. Die Kosten für den Erwerb der Planstraßen in der Nebenerwerbsiedlung belaufen sich auf 50000 Euro. Diese Siedlung ist ein umstrittenes Gebiet: Die Gemeinde möchte hier Grund erwerben, um die Siedlung mit neuen Stichstraßen zu erschließen. Doch einige Anwohner sträuben sich. Schropp vermeldet nun, dass die Gemeinde einige Flächen erwerben konnte: „Die Puzzleteile fügen sich langsam zusammen.“ So führt die Bilanz viele Investitionen auf, die die Infrastruktur der Gemeinde betreffen. „Wir wollen damit Werte schaffen, auch im Wohnungsbau“, sagt Schropp.

Auch ein paar unplanmäßige Ausgaben verbucht die Gemeinde. Für die Mehrzweckhalle schaffte die Gemeinde einen Kombi-Dämpfer an. Die Umlage an den Abwasserzweckverband beträgt rund 150000 Euro. Der Schuldenstand hat sich insgesamt verringert: Ende des Jahres 2017 waren es rund 900000 Euro – derzeit belaufen sich die Schulden auf rund 820000 Euro.

Themen Folgen