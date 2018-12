vor 57 Min.

Ein Brief sorgt für Verwirrung

KBV Langerringen zeigt „Alkohol macht dumm“

Auch in diesem Jahr spielt die Theatergruppe des KBV Langerringen wieder zwischen Weihnachten und Heilig Drei Könige Theater. Dieses Jahr steht das Stück „Alkohol macht dumm“, eine Komödie in drei Akten von Heinz Krämer, auf dem Programm.

Das Stück spielt in einem beschaulichen und friedlichen Biergarten, in dem die Welt noch in Ordnung ist – bis die Bedienung Monika eines Sonntagmorgens einen mysteriösen Brief mit eindeutig-zweideutigem Inhalt findet. Ihr Verdacht, dass ihr Freund Thomas diesen Brief einer anderen geschrieben und dann verloren hat, geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. So kommt es beim Zusammentreffen der beiden zu einem gewaltigen Donnerwetter, bei dem Thomas auch noch zugibt, einen Brief geschrieben zu haben. Er weiß zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, dass es sich um verschiedene Briefe handelt.

Zu dieser Zeit hat das Schriftstück bereits seine Reise in die Handtasche der sehr strengen Bauerstochter Doris gemacht, die ihrem Mann nicht nur das Fortgehen, sondern auch den Alkohol verbietet. Durch verschiedene Zufälle fällt der Brief in die Hände ihres Mannes, welcher diesen allen vorliest. Ab dann ist nichts mehr wie früher. Jeder beteuert seine Unschuld und niemand will etwas mit diesem Brief zu tun haben. Es wird ein teuflischer Plan geschmiedet, um hinter die Wahrheit zu kommen. Als das Chaos am größten ist und der gut gemeinte Plan ins Wasser zu fallen scheint, kommt ein Bote des Himmels.

Die Theateraufführungen starten am zweiten Weihnachtsfeiertag um 15 Uhr mit der Kindervorstellung und um 19 Uhr mit der ersten Abendvorstellung. Weitere Abendvorstellungen folgen am 29. und 30. Dezember sowie am 2., 3., 4. und 5. Januar. Plätze können telefonisch täglich zwischen 19 und 20.30 Uhr bei Familie Graßl, Telefon 08232/73739, reserviert werden. (SZ)

