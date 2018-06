29.06.2018

Ein Fest mit Musik und Magie

Sommerfest am Sportplatz für die ganze Familie

Von Christian Kruppe

Nach der zu Beginn verregneten, aber trotzdem erfolgreichen Premiere steigt auch in diesem Jahr wieder das große Sommerfest bei Germars Best Burger and Pizza. Am Sonntag bietet Germar Thiele am Fußballplatz wieder ein Programm für die ganze Familie.

Bei freiem Eintritt bietet er Musik, Magie und Essen. Zusätzlich zu seiner üblichen Karte gibt es insgesamt sechs Stände aus dem Streetfoodbereich, die für Abwechslung sorgen. Allen voran „Jim’s große Klappe“. 2017 mit dem Gastro-Gründerpreis ausgezeichnet, gibt es „G’rupfte Sau“, Süßkartoffeln und Vegetarisches. „Mr. & Mrs. Italian Food“ bringen Calamari und Fischburger mit, für die Freunde des Süßen gibt es leckere Baumstriezel. Das Team von „Mono-Loco“ sorgt für Salate und Cocktails, die TSV-Fußballer versorgen die Gäste mit Prosecco, Spritz sowie Kaffee und Kuchen und bieten zudem in der Stadion-Grillbude original griechisches Gyros und Currywurst an.

Auch das Programm kann sich sehen lassen. Das Duo Hautnah Music mit Karlheinz Hornung und Daniel Sascha bekommt seine zweite Chance, nachdem deren Auftritt im vergangenen Jahr ins Wasser fiel. Mit Adi Hauke kommt ein Musiker mit Gute-Laune-Garantie auf die Bühne, zum Abschluss legt sich dann Gastgeber Germar Thiele zusammen mit Acoustic Revolution ins Zeug.

Magischer Höhepunkt zwischen den musikalischen Auftritten wird Phil Rice sein. Der junge Magier wird, wie schon im Vorjahr, das Publikum verzaubern. Für die Zeit zwischen den Auftritten sorgt das Team von Radio Schwabmünchen für Musik. Ergänzt wird das Programm durch die Tierfreunde Schwabmünchen, die das Kinderschminken übernehmen und das Team von „niemALS aufgeben“, die mit der „Hot-Chili-Challenge“ für die scharfen Momente des Tages sorgen werden.

Themen Folgen