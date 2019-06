00:34 Uhr

Ein Flohmarkt nur für Mädchen im Matrix

Die Aktion im Königsbrunner Jugendzentrum feiert am Sonntag ihre Premiere

Das Königsbrunner Jugendzentrum Matrix ist bereits seit Samstag, 8. Juni bis einschließlich Dienstag, 18. Juni geschlossen. Eine Ausnahme gibt es für eine neue Veranstaltung: Für einen Mädchenflohmarkt öffnen sich am Sonntag, 16. Juni, von 14 bis 22 Uhr die Türen – aber ausschließlich für Mädchen.

Jedes Mädchen hat ein paar Teile im Schrank liegen, die fast neu sind, aber doch nicht so richtig passen oder nicht dem Typ oder Style entsprechen. Und genau um diese tollen Teile geht es bei der Aktion am Sonntag, aber auch Accessoires wie beispielsweise Handtaschen, Halstücher, Gürtel, oder Schmuck werden angeboten. Bestimmt sind auch das eine oder andere Buch oder Schmink- und Beauty-Utensilien auf den Verkaufstischen zu finden. Der Eintritt ist frei und wer gerne verkaufen möchte, muss keine Standgebühr bezahlen.

Jedoch gibt es einige Spielregeln zu beachten. Der Flohmarkt ist ausschließlich für Mädchen und junge Frauen im Alter von zehn bis 27 Jahren. Jungs müssen draußen bleiben. Eine Anmeldung zum Verkauf ist nicht notwendig, jedoch eine kurze Rückmeldung per E-Mail an richy.bieger@diematrix.de ist von Vorteil. Tische sind begrenzt vorhanden, können aber natürlich auch selbst mitgebracht werden. Pünktlich um 14 Uhr öffnen sich die Matrix-Türen zu den Verkaufsständen. Der Verkauf ist bis 17 Uhr geplant. Im Anschluss dürfen die Damen in der Matrix mit selbst gemachten Milchshakes und frischen Foodspecials gemeinsam verweilen, sich austauschen und einfach plaudern. In der zweiten Pfingstferienwoche ist das Jugendzentrum am Mittwoch, 19. Juni sowie nach dem Feiertag Fronleichnam am Freitag, 21. Juni, von 15 bis 20 Uhr wieder für die Jugend geöffnet. Aber Streetworker Richy Bieger wird während der Ferienschließzeiten für die Jugendlichen als Ansprechpartner bereitstehen. Die Kontaktdaten sind an der Matrixtüre angeschlagen. Jugendsozialarbeiter Richy sucht den Kontakt der jungen Königsbrunner Bürger hauptsächlich auf der Straße und wird bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch für Eltern steht er als Ansprechpartner zur Verfügung und bietet telefonisch oder auch jederzeit nach Absprache in seinem Büro im Jugendzentrum Matrix Unterstützung an. (hemo)

