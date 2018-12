21.12.2018

Ein Fonds für Bedürftige in Königsbrunn

Frauen-Union befasst sich mit sozialem Hilfsprogramm

Die Frauen-Union Königsbrunn stellte bei ihrem Weihnachtstreffen den „Königsbrunner Hilfsfonds“ in den Mittelpunkt. Sozialreferentin und Hilfsfonds-Vorsitzende Brigitte Holz präsentierte das Hilfsprogramm. Holz berichtete von den Aktivitäten des Vereins und den Notlagen, in denen sich manche Menschen befinden. Nicht selten betreffe die Not alleinerziehende Frauen und Senioren. Sie können Heiz- und Stromkosten nicht bezahlen „und Mietschulden sind ein großes Thema“, weiß Holz. Oft macht das Sozialbüro den Hilfsfonds auf eine Notlage aufmerksam, manchmal sind es auch Nachbarn von Betroffenen, die auf Holz zukommen.

Immer wieder unterstützt der Hilfsfonds auch die Tafel mit haltbaren Lebensmitteln, zur Überbrückung, wenn nicht genügend Spenden eingehen. Die Sozialreferentin betonte, dass beim Hilfsfonds alle ehrenamtlich arbeiten. Seine Hilfe finanziert der Fonds durch Benefiz-Konzerte, private Spenden und den Erlös aus eigenen Veranstaltungen. Dazu zählen die Cabrio-Touren und der Künstlermarkt beim Niklausmarkt. Beim Faschingsball in der Willi-Oppenländer-Halle sei der doppelte soziale Gedanke wichtig, erklärte Holz: Zum einen werde Geld für Bedürftige gesammelt, zum anderen müsse das Kinderfest selbst so günstig sein, dass es sich alle Familien leisten können.

„Wir helfen also dort, wo staatliche Hilfe an die Grenze kommt“, erklärte Brigitte Holz. Sie sei gerne zur Diskussionsrunde der Frauen-Union gekommen. Es sei wichtig, dass der Hilfsfonds im Gespräch bleibe und man immer wieder auf ihn aufmerksam mache. (AZ)

