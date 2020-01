03.01.2020

Ein Geburtenrekord in Hiltenfingen

Bürgermeister Griebl blickt auf wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres zurück

Von Hieronymus Schneider

Straßensanierung, schnelles Internet, Geburtenrekord: Beim Silvesterempfang in der Mehrzweckhalle in Hiltenfingen hat Bürgermeister Kornelius Griebl auf wesentliche Entwicklungen in der Kommune zurückgeblickt.

Neben Baumaßnahmen wie die Sanierung der Hardtstraße, der Abschluss des Ausbaus der Ortsstraßen und die Kanalsanierung im Gebiet 4 erinnerte Griebl an die erfolgreiche Holzwurmbekämpfung in der St. Leonhardskapelle.

Er verwies darauf, dass für die Glasfaserbreitbanderschließung ein Vertrag mit Förderbescheid des Freistaats Bayern abgeschlossen werden konnte. Außerdem kaufte die Gemeinde mehrere landwirtschaftliche Grundstücke an und beteiligte sich an den Kosten für den Geh- und Radweg nach Höfen, der auch als Wirtschaftsweg genutzt wird.

Bei seinem Jahresrückblick vor Vertretern aus der Pfarrgemeinde und den örtlichen Vereinen erinnerte Griebl auch daran, dass im gemeindlichen Kindergarten eine neue Gruppe eingerichtet und dieser nun aus vier Gruppen besteht. Eine Maßnahme für die Zukunft, denn wie der Bürgermeister besonders herausstellte: „In diesem Jahr wurden 31 Geburten gemeldet, das war in Hiltenfingen, so glaube ich, noch nie der Fall.“

Griebl dankte allen, die ihren Beitrag für das Gemeinwohl leisten. „Sie sind ein wichtiger Garant für das Gelingen einer guten Dorfgemeinschaft“, sagte der Bürgermeister und bedankte sich besonders bei Marianne Schmid für die Erstellung des Dorfblattes „Hiltenfingen im Blick“ sowie bei Peter Kammerer für die Wiederinbetriebnahme der gemeindlichen Kegelbahn.

Beim Ausblick auf das neue Jahr, das mit der Kommunalwahl das Ende seiner 18-jährigen Amtszeit als Bürgermeister und von 36 Jahren im Gemeinderat bringt, war Kornelius Griebl sichtlich bewegt: „Am Ende gilt doch nur, was wir getan und gelebt und nicht was wir ersehnt haben“, sagte er. Auf das vergangene Kirchenjahr blickten beim Silvesterempfang Beate Duling und Priska Ziegler zurück. Aus den jährlichen Festen des Jahreskreises ragten die Pilgerreisen nach Medjugorje und Nordindien sowie die Wallfahrt nach Andechs und der Ausflug nach Eichstätt heraus.

Außerdem nahmen die Hiltenfinger Sternsinger an der großen Aussendungsfeier für das Bistum Augsburg in der Schwabmünchner Kirche teil. Beim gemeinsamen Gottesdienst vorab, den Pfarrer Sebastian Kandeth und Pater Sunil gestalteten, wurden die Namen der Neugeborenen, der Trauungen und auch der Verstorbenen verlesen und mit einer Kerze an sie erinnert.

