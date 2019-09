vor 40 Min.

Ein Gipfeltreffen über den Dächern Königsbrunns

Die Freien Wähler präsentieren auf der Ulrichshöhe sich und ihre Ideen. Wer auf die Vorstellung eines Bürgermeisterkandidaten spekuliert hatte, wird enttäuscht.

Von Elmar Knöchel

Initiator und Ideengeber für das zweite Königsbrunner Gipfeltreffen, Stadtrat Jürgen Göttle, hatte an alles gedacht: Bier, Brezen, Berg und Blasmusik. Bier und Brezen waren gratis, die Musik spielte, und der Landtagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, begrüßte als Ehrengast des Königsbrunner Ortsvereins gut gelaunt die Gäste.

Königsbrunner Bürgermeisterkandidat wird erst im November benannt

So nahmen an die 200 Besucher den Weg auf den Königsbrunner Hausberg in Angriff, um dem Wahlkampfauftakt der Freien Wähler beizuwohnen. Allerdings sollte noch nicht zu viel verraten werden. Wer die Bekanntgabe des Bürgermeisterkandidaten oder die Namen der Bewerberliste für den Stadtrat erwartete, wurde enttäuscht. Der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Raab erklärte: „Wir haben genug gute Leute. Aber die Kandidaten müssen auch zu unserem Programm passen und umgekehrt. Daher lassen wir uns genug Zeit, um alles in Ruhe zu besprechen. Voraussichtlich im November werden wir die Kandidaten nominieren.“ Er sagte, so eine Veranstaltung solle dazu dienen, den Bürgern der Stadt Königsbrunn zu zeigen, wie verhaftet die Freien Wähler mit ihrer Heimat seien. Gleichzeitig sei es ein guter Anlass, die politischen Positionen und Ansichten mit interessierten Besuchern zu diskutieren und zu erklären.

Deshalb freute er sich besonders, dass sich Fabian Mehring für diese Gespräche auf dem Berg gewinnen ließ. Und dem machte das Format des Nachmittags offensichtlich Spaß. Gut gelaunt begrüßte er die Besucher, freute sich über Freibier und Brezen und „outete“ sich als bekennender FCA-Fan, der während der Veranstaltung über die Spielstände im Heimspiel Augsburg gegen Frankfurt auf dem Laufenden gehalten werden wollte. Als die Kapelle dann spontan „Gott mit dir, du Land der Bayern“ anstimmte, zückte er sein Handy und machte ein kurzes Video. „Das schicke ich dem Markus Söder, damit er sieht, wie schön es in Schwaben ist“, meinte er augenzwinkernd.

Fabian Mehring wirft Markus Söder vor, die Grünen zu kopieren

In seiner Rede und später im Gespräch mit unserer Zeitung zeigte er aber auch seine ernste Seite. So bekannte er sich dazu, dass auch die Freien Wähler eine vernünftige Umweltpolitik anstrebten. Doch alles mit „Maß und Ziel“, wie er es nannte. Eine Kopie grüner Politik wie es die CSU unter Markus Söder im Moment praktiziere, halte er nicht für zielführend. „Als Kraft der Mitte müssen wir als Anwalt der Menschen unserer Region fungieren. Zu unseren Aufgaben zählt daher auch, den Koalitionspartner CSU immer wieder einzufangen. Wir müssen sie zurückholen von Mondmissionen und irgendwelchen Reiterstaffeln, zurück zu einer Politik, die den Menschen im Lande spürbare Verbesserungen bringt.“

Er betonte, dass es keine seriöse politische Kraft mehr gebe, die nicht die Notwendigkeit von nachhaltiger, umweltfreundlicher Politik erkannt habe: „Nicht nur die Grünen haben verstanden – wir auch!“ Allerdings sei das Ziel der Freien Wähler, nicht irgendwelche Luftschlösser zu bauen, sondern erst einmal das Machbare umzusetzen. „Ich treffe fast täglich im Landtag Katharina Schulze“, erzählte Mehring: „Sie ist zwar sehr charmant, aber ich bin selten einer Meinung mit ihr.“

Es hätte niemand etwas davon, Missstände anzuprangern und alles Mögliche verbieten zu wollen. Vielmehr seien praktikable Lösungen gefordert. Dafür wolle er eintreten und natürlich forderte er die Anwesenden auf, ihr Kreuz bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr bei den Freien Wählern zu machen.

Am Ende beantwortete er noch eine wichtige Frage. Nämlich die, ob Hubert Aiwanger tatsächlich kein A sprechen könne. „Ich versichere, dass er es wirklich nicht kann“, sagte Fabian Mehring und lachte.

