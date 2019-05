16:25 Uhr

Ein Hauch Exotik im Museum

Die Bilder des Wertinger Künstlers Manfred Nittbaur entführen die Galeriebesucher in Schwabmünchen nach Lateinamerika.

Von Christian Kruppe

Ein Hauch von Exotik schwebt seit Kurzem durch das Schwabmünchner Museum. Ursache dafür sind die Bilder von Manfred J. Nittbaur. Der Wertinger Künstler hat es fertig gebracht, Museumsleiterin Sabine Sünwoldt zu überraschen.

„Manfred Nittbaur wollte Bilder aus Lateinamerika ausstellen. Das kam mir ein wenig exotisch vor. Ausstellungen die einen geografischen Bezug haben, gibt es in unserem Hause eigentlich vor allem, wenn es um die Regionalgeschichte geht“, erklärt die Museumsleiterin. Doch die Neugier trieb sie zum Künstler. „Ich traf auf einen Kenner der lateinamerikanischen Geschichte, dessen Beschäftigung mit diesem Kontinent so tief geht, dass man sie eine Herzensangelegenheit nennen kann“, erzählt Sünwoldt bei der Ausstellungseröffnung.

So bekam Nittbaur, der auch viele Skulpturen und Glaskunstwerke für den öffentlichen und sakralen Raum schafft, zum zweiten Mal die Gelegenheit, seine Arbeit in Schwabmünchen zu zeigen. Denn die Glasmalereien an der Mauer des Schwabmünchner Friedhofes stammen aus seiner Feder.

Manfred Nittbaur malt seine Reisen und reist, um zu Malen

Im Museum sind nun Werke zu sehen, die der Wertinger Künstler auf seinen Reisen durch den südamerikanischen Kontinent schuf. Da passt der Titel der Ausstellung „Malen ist Reisen ist Malen“ perfekt. Nittbauer malt seine Reisen und reist, um zu Malen. Dabei bleibt er nicht oberflächlich. Ihm gelingt es, die farbenfrohen Erwartungen des Lebens in Lateinamerika so darzustellen, wie es im Voraus erwartet wird, schafft es aber im gleichen Zuge, tief in die Seele der Menschen dort zu blicken und auch dies mit abzubilden. So entstand eine Ausstellung, die zwei Facetten mit sich bringt. Zum einen lassen die Bilder, bei oberflächlicher Betrachtung, den Besucher in Fernweh schwelgen, spiegeln das erwartete bunte Leben in Lateinamerika wieder, bringen alle Klischees samt Lama mit. Zum Anderen fordern sie auf, tiefer zu blicken, in die Gesichter und Seelen der Menschen zu blicken die Nittbauer bei seinen Reisen getroffen hat.

Es hat sich also gelohnt, dass Sabine Sünwoldt ihrer Neugier gefolgt ist und sich die Werke Nittbaurs angesehen hat. Schon bei der Eröffnung fanden sich rund 100 Besucher ein, die schon im Voraus mit Musik des Duos „Latin Flair“ passend eingestimmt wurden. Veronica Gonzales und Markus Büttner schufen lateinamerikanischen Flair und zusammen mit den Bildern Nittbaurs wähnte sich manch Besucher nicht mehr in Schwabmünchen, sondern irgendwo am Fuße der Anden.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 7. Juli, im Museum zu sehen. Die Öffnungszeiten des Museums sind: sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr. Auch an den Feiertagen ist nachmittags geöffnet.

