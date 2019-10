00:31 Uhr

Ein Hauch von Afrika in Schwabmünchen

Der Afroshop „Amazing Grace“eröffnet in der Fuggerstraße

Von Hieronymus Schneider

Das ist sicher etwas ganz neues in der Schwabmünchner Einkaufswelt. In der Fuggerstraße 65, gleich neben dem Parkplatz der ehemaligen Gaststätte Krone bei der Polizeiinspektion, kann der Geschmack und das Lebensgefühl Afrikas erlebt werden. „Amazing Grace“ nennt sich der Laden nach einem bekannten Spiritual, denn dort bedient Grace Koinyan seit Samstag ihre Gäste.

Und Grace ist gleich doppelt vertreten, denn die kleine Grace, ihre einjährige Tochter, wird immer dabei sein. Vater Ebby hat das Geschäft eingerichtet, er ist aber während der Geschäftszeiten beruflich als Klimatechniker der Firma Sommer Kompressoren Gersthofen unterwegs. Ebby Koinyan kam vor 14 Jahren aus Nigeria nach Deutschland und wählte sich Bayern als Wahlheimat. „Ich bin ganz freiwillig hierher gekommen und fühle mich in Bayern sehr wohl“, sagt Ebby, der zwölf Jahre alleine in Königsbrunn gewohnt hat. Im Dezember 2018 holte er seine Frau Grace aus Nigeria und nun leben sie als junge Familie mit der kleinen Grace in Schwabmünchen.

In ihrem Laden gibt es Frischprodukte wie Yam, eine Bodenfrucht ähnlich der Kartoffel, oder Kochbananen. Die meisten Lebensmittel sind aber abgepackt als „Grated Cassava“, „Fufu“ oder „Mama’s Choise“ als pflanzliches Granulat oder Mehl aus der Maniokfrucht. Es gibt Basmati-Reis in größeren oder kleineren Säcken, Palmöl aus Guinea oder Nigeria, Trockensuppen aller Art, Kokosmilch und Trockenmilchpulver. Ein Sortiment von getrockneten Fischen, Shrimps, Sardinen in Dosen über Schwarzaugenbohnen, Kaffee und allerlei Gewürzen rundet das Lebensmittelangebot ab. „Diese Produkte gibt es nicht in den üblichen Supermärkten, denn wir beziehen unsere Waren direkt von einem Importeur für African&Asian-Food aus Rotterdam in den Niederlanden“, erklärt sie.

Aber nicht nur Lebensmittel gibt es bei „Amazing Grace“. Auch Körper- und Haarpflegeprodukte aus Kokosmilch oder Shea-Butter und schon fertig geflochtene Zöpfe zur Haarverlängerung sind im Angebot. Grace versteht sich auch auf das Flechten von Zöpfen der echten Haare ihrer Kunden auf afrikanische Art. In einem kleinen Nebenraum hat sie ihr Haarstudio eingerichtet. Am Eröffnungstag kam auch die erste Lieferung von afrikanischen Bekleidungsstücken an.

hat täglich von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr in der Fuggerstraße 65 geöffnet. Termine zur Haarpflege können telefonisch unter 08232/ 8069253 vereinbart werden.

