Ein Hauch von Luxus in Wehringen

Regionale Speisen kombiniert mit edlem Whisky, Kaffee und Zigarren – dieses Angebot bietet sich den Kunden in der SinGold Erlebnisdestillerie in Wehringen.

Von Ingeborg Anderson

Außen gelb und innen voller Genüsse – so kann man das flache Gebäude im nördlichen Neubaugebiet Wehringens wohl treffend charakterisieren. Denn hier haben sich vier Gewerbetreibende zusammengetan um die Kunden mit ihren Produkten zu verwöhnen, ihnen etwas Außergewöhnliches zu bieten. Obwohl schon seit Mitte November geöffnet, stieg erst jetzt die offizielle Eröffnungsparty.

In der Germanenstraße 1 setzt man ganz auf luxuriösen Genuss. Blickfang am Eingang ist die kupferblinkende Destille. Das ist die Domäne von Hans-Jürgen Filp, dessen ganze Leidenschaft edlen Bränden und besonders dem Whisky gilt. Er hat sich damit einen lang gehegten Traum erfüllt und will seine Begeisterung für die Brände hier weitergeben. „Neben dem Verkauf gibt es Showbrennen von Whisky, Workshops, Verkostungen und verschiedene Themenabende. Außerdem können die Brennräume für Feiern angemietet werden“, erklärt er. Gleich nebenan duftet es nach dem frischen Kaffee aus der Wehringer Kaffeerösterei Bohnenschmiede, die hier ebenfalls vertreten ist und fair gehandelte, hochwertige Kaffeespezialitäten anbietet. Ein Durchgang führt in das Singold-Restaurant, das Constanze Ehrt und Küchenchef Rudi Pauli führen: Hier kontrastieren anthrazitfarbene Wände, Böden, Möbel mit den goldgelben Servietten der Tischdekoration. Constanze Ehrt sagt: „Die Außenfarbe des Gebäudes symbolisiert quasi eine goldene Hülle, die Anthrazit-Töne stehen für das Rauchige und die goldenen Akzente für den Farbton des Whiskys, mit dem Rudi Pauli übrigens manche Gerichte verfeinert, ebenso wie mit dem Kaffee der Bohnenschmiede.“

Das Restaurant setzt auf saisonale, regionale Zutaten, die der Küchenchef in der Showküche frisch zubereitet. Das sind Kreationen mit Fisch oder Fleisch, Salate, Burger und besondere Desserts. Auch für die edle Zigarre nach dem Essen ist gesorgt. Michael Pfeffer aus Bobingen hat im gelben Haus einen Humidor installiert, wo die Zigarren darauf warten, im „Gentlemen Club“ genussvoll in blauem Rauch aufzugehen.

Gab es denn Bedenken wegen des abgelegenen Standortes im neuen Industriegebiet auf dem Hochfeld? Nicht für Constanze Ehrt und Rudi Pauli: „Wir haben, als wir von dem Konzept erfahren haben, keinen Moment gezögert. Die Anfahrt nach Wehringen dauert auch nicht länger als wenn man durch Augsburg fährt, und hier gibt es immer Parkplätze. Die Gäste haben eine sehr ruhige Umgebung und bei gutem Wetter den Blick auf die Zugspitze“, beschreibt Ehrt die Vorzüge.

Und die zahlreichen Besucher zur Eröffnung zeigten, dass sich das Konzept herumgesprochen hat und reges Interesse findet.

Öffnungszeiten Bislang ist die Location nur an drei Tagen in der Woche geöffnet – nämlich am Donnerstag, Freitag und Samstag ab 18 Uhr. Aber sowohl das Restaurant als auch die Whisky-Destille öffnen auf Anfrage für private und Firmen-Events.

