Ein Herz für die Freundschaft

Die Bürgermeister Bernd Müller und Marc Hémez schnitten die Geburtstagstorte an. Zudem hatten alle Gäste ein Lebkuchenherz bekommen.

Nicht nur die Stadt Bobingen, auch die Freundschaft zu Aniche ist 50 Jahre alt und wird gefeiert.

Von Ingeborg Anderson

Ein Herz mit den Wappen der Partnerstädte erhielten die Gäste des deutsch-französischen Empfangs in der Singoldhalle, der anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Bobingen und Aniche stattfand.

Lockere Stimmung mit T-Shirts und Papierblumen

Es gab T-Shirts und Plaketten mit den Namen der Partnerstädte. Und im Saal Blumen aus Krepppapier und Luftballons in den Farben der Landesflaggen. Auf der Bühne die Projektion des Mottos der Veranstaltung: „Es lebe die Freundschaft – Vive l’amitié“ – alles äußere Symbole einer Freundschaft, die vor 50 Jahren begann, die bis heute lebendig geblieben ist, und die nun Geburtstag feierte.

Bürgermeister Bernd Müller erinnert vor den etwa hundert Gästen an die Anfänge: „Es waren François Longelin, der in Bobingen in Kriegsgefangenschaft war, und der damalige Bürgermeister Alois Häring, die vor 50 Jahren in Aniche die Partnerschaftsurkunde unterzeichneten.“ Er wies darauf hin, dass Bobingen eine der ersten deutschen Städte war, die eine Städtepartnerschaft eingingen und dafür 1978 die Ehrennadel der Deutschen Kulturstiftung erhielt. Er zeigte sich glücklich über den regen Besucherverkehr, der zwischen den beiden Städten herrscht. Besonders hob er den aktiven Jugendaustausch hervor – angestoßen von Waltraut Wellenhofer, die dafür 2009 zusammen mit ihrer französischen Partnerin Jocelyn Bizé den Kulturpreis der Stadt erhielt. „Geschichte darf nicht umsonst gelebte Vergangenheit sein“, sagte er.

Freundschaft bringt Frieden

Für diese Geburtstagsfeier hatte das Kulturamt ein spezielles Programm zusammengestellt, und damit es auch mit der verbalen Verständigung klappt, hatte Barbara Falkenhein, die Vorsitzende des Vereins der Freunde von Aniche, es übernommen, zu übersetzen und einen Bilderreigen mit den Glanzlichtern aus den vergangenen Jahren zu präsentieren. Die französischsprachige Bobinger Kulturpreisträgerin Marie Tremblay-Schmalhofer erfreute das Publikum mit Liedern deutscher und französischer Komponisten.

Aniches Bürgermeister Marc Hémez fand herzliche und symbolträchtige Worte für diese „Jumelage“ zwischen Bobingen und seiner Stadt: „Damit wurde dem Bauwerk des Friedens ein Stein hinzugefügt. Das stärkt die Hoffnung auf ein humanistisches Europa in einer unruhiger werdenden Welt.“ Wie auch sein Bobinger Amtskollege betonte er, wie wichtig es sei, der Freundschaft eine neue Dynamik zu verleihen, was durch den Schüleraustausch bereits praktiziert wird. Wie es sich damit verhält, zeigten Schüler der Realschule, die die französischen Gäste nicht nur in ihrer Muttersprache begrüßten, sondern auch von ihrer letzten Reise nach Frankreich berichteten. Und die Schulband trug zur musikalischen Gestaltung des Empfangs bei.

Zum Geburtstag gehört eine Torte

Es war einer der Höhepunkte des Programms, als sich beide Bürgermeister ins Goldene Buch eintrugen und darüber hinaus die Aufforderung an alle Anwesenden ging, ebenfalls – in Erinnerung an diese Geburtstagsfeier – zu unterschreiben. Ein weiteres Highlight war die riesige, mit den Wappen der Partnerstädte geschmückte Geburtstagstorte, welche die beiden Stadtoberhäupter auf der Bühne anschnitten.

Die herzlichen Kontakte zwischen Aniche und Bobingen zeigen sich auch darin, dass die Bobinger im April in Aniche zu Besuch waren und jetzt für die französischen Gäste ein umfangreiches Programm mit Ausflügen und Führungen vorbereitet haben. Es begann am Vormittag des Empfangs, als die Bürgermeister am Grab von Alois Häring Blumen niederlegten. Die französischen Gäste stellten außerdem eine Tafel auf, die daran erinnert, dass Häring den Grundstein zu dieser Städtepartnerschaft legte.