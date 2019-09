19:14 Uhr

Ein Jahr Dienst in Südamerika oder Afrika?

Franziska Dorn und Patrick Schimanski erzählen von ihren Einsätzen im Weltfreiwilligendienst. Wie junge Menschen zu solchen Auslandseinsätzen kommen.

Von Hieronymus Schneider

Franziska Dorn aus Schwabmünchen und der Gersthofer Patrick Schimanski können einiges über sich und ihre Erfahrungen erzählen. Im Rahmen der Papst-Franziskus-Gespräche bot im Untermeitinger Pfarrsaal eine Informationsveranstaltung zu internationalen Projekten des Bundesfreiwilligendienstes ihnen Gelegenheit dazu. Dabei berichteten sie über ihre Erfahrungen aus ihren einjährigen Einsätzen, und es gab Informationen für interessierte Bewerber über die Auslandsprojekte des Bistums Augsburg in Peru, Chile, Südafrika und Uganda im Rahmen des Weltwärtsprogramms.

Mit 19 nach Peru

„Ich hatte schon lange den Traum eines Auslandseinsatzes, aber viele Projekte von Hilfsorganisationen waren finanziell einfach nicht machbar. Das wurde erst mit diesem Angebot des Bistums Augsburg möglich“, sagt Franziska Dorn. Sie ging als 19-jährige Abiturientin für ein Jahr nach Peru und arbeitete dort in einer Schule und einem Kindergarten mit lernbehinderten Kindern. Zusammen mit zwei anderen Freiwilligen lebte sie bei einer Gastfamilie in Huaura an der Pazifikküste. Dort unterstützte sie die Erzieher und Lehrer im integrativen Kindergarten und der Grundschule Santa Barbara sowie in der Sonderschule San Francisco de Asís. Sie half beim Englischunterricht, begleitete die Kinder zu verschiedenen Therapien, bereitete mit ihnen Mahlzeiten zu, beschäftigte sie mit Spielen, Singen, Malen und gab Klavierunterricht für Mädchen in einer Kirche.

Gute Vorbereitung war wichtig

Vor dem Abflug am 7. August 2018 hatte sie ein Orientierungsseminar besucht und intensiv Spanisch gelernt. Während des einjährigen Aufenthalts lernte sie auch das Land mit seinen verschiedenen Regionen von der Küste bis zum Hochgebirge mit den berühmten Sehenswürdigkeiten Machu Picchu und den Titicacasee kennen. „Das Essen in Peru ist besonders lecker und hat für die Menschen eine große Bedeutung. Zu etwa 3000 verschiedenen Kartoffelsorten und Gemüse gibt es knusprig gebratene Hühnchen oder auch Meerschweinchen. In den Dörfern wird das Essen oft noch im Erdtopf zubereitet“, erzählt Franziska Dorn. Mit vielen neuen Erfahrungen, wie Weihnachten im Hochsommer zu feiern, kehrte sie nach einem Jahr nach Schwabmünchen zurück. „Ich war vor allem von der Freundlichkeit der Menschen und dem begeisternden Engagement der Lehrer und Erzieher für die Kinder sehr beeindruckt“, sagt Franziska Dorn über dieses unvergessliche Jahr.

Von etwas anderen Erfahrungen berichtete der heute 24-jährige Patrick Schimanski, der in einem christlichen Waisenhaus in Bloemfontein in Südafrika eingesetzt war. Er war zweimal, erstmals mit 18 Jahren, in dem Projekt „Dumelang“ tätig und half jeweils 15 bis 25 Waisenkindern dabei, einen Schulabschluss zu erlangen und danach selbstständig leben zu können. Neben der Hausaufgabenbetreuung und Vorbereitung auf die Prüfungen fielen auch viel Gartenarbeit, Hühnerhaltung und Hausmeistertätigkeit an. „Bei der Freizeitgestaltung war Fußball ganz wichtig, und wir haben mit unseren Kindern gegen andere Schulen oder Waisenhäuser gespielt“, erzählt Patrick Schimanski, der jetzt Lehramt für die Mittelschule studiert.

Jugend leistet Friedensdienst

Die diözesane Koordinatorin Klara Bundschuh erklärte den interessierten Jugendlichen, die teilweise mit ihren Eltern in den Pfarrsaal gekommen waren, die Voraussetzungen für einen einjährigen Auslandseinsatz. Bewerber müssen das Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung absolviert haben und zwischen 18 und 28 Jahre alt sein. Finanziert wird der Aufenthalt mit Hin- und Rückflug, Unterkunft und Verpflegung zu 75 Prozent durch das staatliche Finanzierungsprogramm „Weltwärts“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und zu 25 Prozent vom Bistum Augsburg. Die Teilnehmer erhalten ein Taschengeld und deren Eltern weiterhin Kindergeld, das meist zusammen mit Spenden für den Unterhalt, Visa und die Kosten des Orientierungsseminars oder für Sprachkurse zur Verfügung gestellt wird.

Die Einsatzorte im Weltfreiwilligendienst des Bistums Augsburg sind in Peru, Chile, Südafrika und neuerdings auch in Uganda. Junge Menschen, die sich für das Engagement in internationalen Friedensdiensten interessieren und neue Länder und Kulturen kennenlernen wollen, können sich bei der Abteilung Mission – Entwicklung – Frieden in 86152 Augsburg, Peutingerstraße 5, Telefon 0821/31663114 oder per E-Mail unter freiwilligendienste@bistum-augsburg.de bewerben. Bewerbungsschluss für die Freiwilligen des Einsatzjahres 2019/20 ist der 15. Oktober 2019. Der einjährige Einsatz beginnt nach der Vorbereitung im August 2020.

Weitere Informationen gibt es unter www.weltfreiwilligendienst-augsburg.de.

