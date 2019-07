00:33 Uhr

Ein Jazzfrühschoppen zum Abschluss des Jubiläums

Mit einem Jazzfrühschoppen ließ der Königsbrunner Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt das Jubiläum „100 Jahre AWO in Deutschland“ ausklingen.

Mit Musik und Familienfest feiert der Königsbrunner Ortsverband

Erstmals gab es beim Ortsverband der AWO einen Jazzfrühschoppen, als Überraschung für die Mitglieder und zur Abrundung des 100-jährigen Bestehens des Wohlfahrtsverbandes. Der Jazzfrühschoppen mit Weißwurst, Breze und einem passenden Getränk fand im schmucken Festzelt statt. Als Band konnten die Lechtown-Kneeoilers gewonnen werden.

Das sommerliche Wetter, Jazzmusik vom Feinsten und ein begeistertes Publikum im vollen Festzelt sorgten für gute Stimmung. Als Otto Müller, Vorsitzender des AWO- Ortsvereins, um 13 Uhr das Ende des Frühschoppens verkündete, waren immer noch viele Jazzbegeisterte anwesend.

Zuvor feierte der Ortsverband sein neuntes Familienfest, das ganz im Zeichen des Jubiläums stand. Das Motto war in diesem Jahr „Zurück in die Zwanzigerjahre“. Die Kinder der Kindertagesstätte Rappelkiste eröffneten das Showprogramm. Die Kleinen zeigten elegant und gekonnt Modekreationen aus den 1920er-Jahren. Nicht nur die Eltern und Großeltern, sondern alle Besucher waren begeistert. Als Dank für die tolle Modenschau gab es riesigen Beifall, genauso wie für die kleinen Tänzerinnen und Tänzer aus der Tanzschule Kuschill. Egal ob in der Gruppe oder als Tanzpaar mit einer Solovorstellung, die Stimmung bei den Anwesenden war auch hier begeistert. Aber nicht nur die Kleinen haben zur fröhlichen Atmosphäre beigetragen. Sonja Braun vom Ludwigspark hat mit dem Thema Sitztanz zum Mitmachen animiert. Zusammen mit Bewohnern vom Ludwigspark hat sie gezeigt, dass Sitztanz eine hervorragende Übung ist, die sowohl Beweglichkeit wie auch die Koordination der Bewegungsabläufe trainiert.

Und zum Motto der Veranstaltung passte hervorragend die Musik von Leierkastenmann Günter Mayer. Der Königsbrunner spielte immer wieder unterhaltsame Lieder aus der Zeit von vor 100 Jahren. Zur weiteren musikalischen Unterhaltung trug die Musikkapelle unter der Leitung von Johannes Gretz bei. Begehrter Anlaufpunkt war auch Beppos Eiskutsche. „Das gibt’s doch nicht“ waren die häufigsten Kommentare, wenn Zauberkünstler Friedrich Merkel die Gäste mit seinen Zaubertricks begeisterte. (AZ)

Themen Folgen