vor 35 Min.

Ein Juwel mitten im Wohngebiet

Der Spielplatz in Graben bietet eine Vielzahl an Klettergerüsten.

Recht versteckt ist die Anlage in Graben, doch sie hat einiges zu bieten. Die modernen Spielgeräte locken auch ältere Kinder an.

Von Melanie Meindel

Mitten im Wohngebiet liegt der Spielplatz an der Tannenstraße. Der älteste und größte Spielplatz Grabens hat für alle Kinder von ein bis zwölf Jahren etwas zu bieten. Das größte Klettergerüst im Westen des Spielplatzes ist zugleich auch das modernste. Über mehrere kleine Brücken können die Kinder die Plattformen unter den roten Dächern erreichen und wieder verlassen. Besonders gut daran ist, dass sich unter dem Klettergerüst ausschließlich Gras befindet. Somit können sich die Kinder nicht verletzen.

Gleich daneben können sich die Kinder auf einem Gerüst aus Stangen austoben und hochklettern. Auch eine Rutsche ist auf dem Spielplatz zu finden, aber Vorsicht: Die Stahlrutsche kann im Sommer sehr heiß werden! Ein drittes Klettergerüst befindet sich hinter der Rutsche. Hier haben Kinder die Möglichkeit, über verschiedene Hindernisse nach oben zu kommen; entweder über eine Art Leiter, ein Netz oder eine Kletterwand.

Wippe für vier Kinder

Eine weitere Besonderheit des Spielplatzes ist die Wippe. Diese ist anstatt nur für zwei Personen für vier ausgelegt. Für die ganz kleinen Spielplatzbesucher gibt es zwei Schaukelpferde und ein eigenes kleineres Klettergerüst mit Rutsche und Sandkasten.

Die Rutsche ist für die Kleinen leicht erklimmbar und das Klettergerüst ist nicht zu hoch. Für ältere Kinder gibt es auch eine frei schwingende Nestschaukel und eine sich drehende Plattform. Diese ist nur für größere Spielplatzbesucher zu empfehlen, da sie keinerlei Festhaltemöglichkeit oder Abtrennung hat.

Auch zwei Schaukeln hat der Spielplatz zu bieten. Eine „normale“ Schaukel und eine Schaukel für die ganz Kleinen, die eine zusätzliche Befestigung benötigen. Kleinere Kinder sollten bei den Klettergerüsten und der Rutsche aufpassen, da diese auf einem gekiesten Platz stehen. Die Wippe und die Schaukeln befinden sich dagegen im Sand.

Eltern können ihre Kinder von den bereitstehenden Parkbänken aus im Auge behalten. Die Bänke liegen alle im Schatten der vielen Bäume – auch die meisten Spielgeräte befinden sich im Schatten – und einige Mülleimer sind ebenfalls aufgestellt. Essen und Trinken muss selber mitgebracht werden, da sich kein Kiosk oder Ähnliches in der Nähe befindet. Auch Toiletten sind nicht vor Ort.

Des Weiteren ist die Parkplatzsituation etwas schwierig. Man kann vor den Häusern der Anwohner parken, fest installierte Parkplätze gibt es jedoch keine. Angst, dass die Kinder auf die Straße des Wohngebiets rennen, müssen Eltern jedoch keine haben. Der Spielplatz ist komplett umzäunt.

Drei von vier Schaufeln

Fazit: Ein im Schatten gelegener mangelfreier Spielplatz. Die Spielgeräte sind in einem sehr gepflegten Zustand und bieten ein abwechslungsreiches Angebot für mehrere Altersstufen. Auf einen Mangel an Parkplätze und Bewirtung sollte man sich einstellen. Der Spielplatz in Graben erhält drei von vier möglichen Schaufeln.

