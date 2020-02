vor 55 Min.

Ein Kammerkonzert voller Überraschungen

Schüler arrangieren und proben für ihren Auftritt ganz selbstständig

Von Reinhold Radloff

Einem kleineren, dafür umso spezielleren Konzert einen Rahmen geben wollte einmal mehr die Musiklehrerin am Leonhard-Wagner-Gymnasium, Hermine Schreiegg. Sie ermöglichte zusammen mit Schulleiter Alexander Pfaffendorf einen Abend voller Überraschungen.

„An welchem Gymnasium gibt es das schon, dass Schüler mit Begeisterung selbst ein Konzert organisieren und durchführen? Nur bei uns.“ Das sagte ein begeisterter Oberstudiendirektor Alexander Pfaffendorf. Er lobte die Eigeninitiative der Schüler aus den Jahrgangsstufen sieben bis zwölf. „Der Maßstab des vergangenen Jahres liegt hoch“, sagte der Schulleiter und bestätigte am Ende eine weitere Steigerung der Leistung. Hermine Schreiegg betonte, dass die Schüler die Stücke selbst ausgesucht und geprobt hatten. Wohlgemerkt in den Freistunden, zu speziell angesetzten Terminen in der Schule und zu Hause – also alle in der Freizeit.

Herausgekommen ist eine bunte musikalische Mischung aus Wortvortrag, Gesang und Instrumentalität. Das knapp zweistündige Programm reichte von selbst geschriebenen und zusammengestellten Beiträgen über spannende Interpretationen bis Variationen weltbekannter Stücke wie „Mad World“, „Total Eclipse of my Heart“ und „Isn’t she lovely“. Immer wieder versetzte die Qualität der Stimmen, zum Beispiel von Angelina Schneider oder Margit Mijatovic, und das instrumentale Können, zum Beispiel von Michael Hartl an der Trompete oder Salomo Michelfeit, das Publikum in Staunen.

Alle Musiker des Abends verdienten sich redlich den anhaltenden Applaus. Einer darf aber trotzdem ganz besonders hervorgehoben werden: Matthias Widmann. Er wirkte an rund zwei Dritteln der 15 Darbietungen gesanglich und/oder instrumental aktiv mit überragendem Können mit und hatte zusammen mit Salomo Michelfeit großen Anteil an der Organisation und musikalischen Aufarbeitung.

