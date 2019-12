vor 3 Min.

Ein Kontrapunkt zur stressigen Zeit

Der Trachtenverein d’Lechauer tut bei seinem jährlichen Konzert zum ersten Advent Gutes, denn statt Eintrittskasse stehen Spendenkörbchen bereit

Von Andrea Collisi

Jahr für Jahr zum ersten Advent organisiert der Königsbrunner Trachtenverein d’Lechauer sein Adventskonzert in der Kirche Maria unterm Kreuz. Bei diesem treten neben aktiven Musikern aus dem eigenen Verein auch befreundete Gruppen auf oder – wie seit jeher – ein Bläserensemble des Blasorchesters Königsbrunn und der Kirchenchor St. Ulrich.

Pfarrer Bernd Leumann ist, seit er der Königsbrunner Pfarreiengemeinschaft vorsteht, gern mit dabei und beeindruckt mit selbst geschriebenen, nachdenklich machenden Geschichten, die er in Mundart vorträgt. Seine diesjährige Begrüßung begann er mit dem Satz „Jetzt beginnt wieder die stressige Zeit“, was bei einigen Menschen ein Schmunzeln und Kopfnicken auslöste.

Gerade darum, so unterstrich der Seelsorger, der aus dem Allgäu stammt, freue er sich über diese aufrecht erhaltene Tradition, bei der der Trachtenverein mit seinem jährlichen Konzert seinen Besuchern eine schöne ruhevolle Stunde vergönne.

Neben den Impulsen durch die Geschichten – auch Alexandra Oppenländer trug noch zwei vor – kommt man schon allein durch die Tatsache zur Ruhe, dass die Musiker nacheinander ihre Stücke vortragen, ohne auf Zwischenapplaus zu hoffen.

Im Gegenteil, jeder der Besucher weiß seit Jahren, dass diese eineinhalb Stunden weniger den konzertanten Charakter betonen sollen als vielmehr das miteinander sich auf den Weg machen auf Weihnachten zu.

Neben der Hardtwalder Musi, und der Volksmusikgruppe Königsbrunn musizieren zu den bereits Obengenannten auch die Feichtecker Musi, bei der Organisatorin Gabriele Straßner mit ihren beiden Söhnen Daniel und Adrian im Verbund mit zwei Hackbrettern und Zither spielt. Ihre Nichte Lea-Sofie Oppenländer ersetzte mit ihrer Harfe in diesem Jahr Mama Alexandra, die sich den Arm gebrochen hatte und somit mit ihrer Gitarre ausfallen musste. In nur drei Wochen lernte die Schülerin, die routiniert auch mit einem Pachabel Canon als Solistin auftrat, die Stücke.

Wie jedes Jahr glänzte Daniel Straßner als Solist an der Ziach. Und auch Gabriele Straßner zeigte in diesem Jahr solistisches Können mit einem klassischen Musikstück am Hackbrett. „Ich habe an einem Musikseminar teilgenommen und wollte einfach auch mal zeigen, wie groß auch die Variationsfähigkeit auf dem Hackbrett ist“, erklärte sie hinterher im Gespräch mit unserer Zeitung.

Bei diesem Konzert, bei der auch die Geschwister Lena und Lukas Fritsche mehrfach solistisch und mit ihrer Mutter Martina Fritsche auftraten, gab es auch noch den Solovortrag eines Zitherkünstlers. Thomas Schechinger, der am Münchner Richard-Strauss-Konservatorium studiert hatte, trug zusätzlich zum ausgewiesenen Programm seine Eigenkomposition vor – danach war man doch beinahe verführt, den Zwischenapplaus zu geben.

Den Applaus gab es lang anhaltend und stärker aber am Ende für alle Künstler und für die Tatsache, dass die zunächst kostenlosen Darbietungen der Musiker ja am Ende am Ausgang mit Spenden für den Königsbrunner Hospizverein Christrose honoriert wurden. Dessen Vorsitzende, Sigrid Pforr, zeigte sich sehr glücklich und dankbar für diese Geste.

