vor 43 Min.

Ein Lächeln für das Wohlbefinden

Die Reihe „Kunst & Gesund“ hat auch mit Genuss und guter Laune zu tun. Beim großen Aktionstag in Königsbrunn geben 20 Anbieter Anregungen für die Gesundheit.

Von Claudia Deeney

Hundert Bürstenstriche täglich für schöne Haare, darauf schwor schon Kaiserin Sisi. Viele Jahre in Vergessenheit geraten, ist dieser alte Tipp für gesunde und glänzende Haare heute wieder aktuell: Auf dem Festival „Kunst & Gesund“ konnte sich, wer Lust hatte, von Stella Maria Blumenfelder die natürliche Haarpflege mit einer speziellen Bürste am eigenen Kopf mal angedeihen lassen. Energisch bürstet sie sich durch Nils Wohlwends Dreadlock (Filzfrisur) und er lässt es sich fröhlich lächelnd gefallen.

Es ist recht auffallend am ersten Event dieser Art am vergangenen Sonntagnachmittag in der Brunnenstadt, dass die Besucher entspannt und freundlich lächelnd alles mitmachen. Auch beim Yoga auf der Bühne, angeboten von Miriam Roider, haben alle Teilnehmerinnen die Mundwinkel nach oben, trotz Konzentration auf die Übung.

„Das ist eine tolle Aktion und es macht Spaß, die Angebote auszuprobieren“, sagen denn auch die Besucherinnen Marion Schäfer-Frank aus Untermeitingen und Petra Gruber aus Großaitingen.

Beim Hula-Hoop, ebenfalls von Blumenfelder initiiert, lachen die hüftekreisenden Damen gar fröhlich, auch wenn der Reifen mal nach unten fällt.

Um den Besuchern die Zusammenhänge zwischen Gemüt und Essverhalten nahezubringen, führte das Junge Theater Augsburg eines ihrer Stücke auf. Die beiden Darsteller schlüpften beispielsweise in die Rollen von Milz, Leber, Magen, Zunge und vor allem Großhirn und lieferten sich rasante Dialoge. Dabei petzt die Milz, wer schuld daran sei, dass die Hände immer wieder im Kühlschrank zu ungesunden Lebensmitteln greifen, während der Magen lakonisch begründet, er habe Hunger und dieser müsse gestillt werden.

Wem bei diesen Stichpunkten der eigene Magen knurrte, konnte sich unter anderem mit gesunder Blumenkohlsuppe vom Event Catering Königsbrunn stärken, oder mit leckerem Kuchen der GenussBoxx aus Mering.

Dazu gab es Kaffee, ausgeschenkt vom Team des Casita de Café oder auch zum Mitnehmen, Letzteres bot zudem der Weltladen, beide Stände waren aus der Brunnenstadt. Allen Anbietern an diesem Nachmittag ist gemeinsam, dass ihre Konzepte und Angebote nachhaltig, natürlich sowie gesund sind.

Neben den Mitmachaktionen und den Ständen, die zusätzlich Kunsthandwerk präsentierten, gab es Vorträge in einem eigenen Raum zu Themen, wie „Mehr Lebensqualität im Alltag durch wirksame Ernährung und einen reinen Körper“ mit Gesundheitscoach Melanie Schmurr.

Da das Festival über mehrere Stunden ging und zudem bei schönstem Wetter stattfand, verteilte sich der Strom der Besucher, was Bürgermeister Franz Feigl in seiner Begrüßungsrede schon geahnt hatte. Er bedankte sich bei den Akteuren des Festivals für deren Engagement und konnte als Ehrengast Christine Fuchs aus Ingolstadt begrüßen. Als Leiterin des Netzwerkes Stadtkultur erklärte sie gegenüber unserer Zeitung: „Das Angebot in Königsbrunn zum Festival, welches in 21 Städten in Bayern stattfindet, ist schön vielfältig und bietet den Bürgern einen Beitrag zu großer Lebensqualität.“

Ursula Off-Melcher ist Leiterin des Kulturbüros in Königsbrunn und auch Mitglied im Vorstand des bayerischen Städte-Netzwerkes. In dieser Eigenschaft hat sie das Festival mit über 20 Aktionen in die Brunnenstadt geholt und sagte: „Mit der Resonanz heute sind mein Team und ich sehr glücklich, es herrscht eine lockere und angenehme Atmosphäre“. Bis zum Ende war die Aula in der Mittelschule Süd durchgehend gut besucht und die letzten Gäste wurden von den kleinen Eselchen des Studios intakt well you & dance (Miriam Roider) nach ihrem Abschlussauftritt hinausbegleitet. Natürlich alle mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

Anmeldungen über das Kulturbüro, Telefonnummer 08231/606-260 oder www.koenigsbrunn.de

Themen Folgen