vor 40 Min.

Ein Leben lang mit der Schule in Kontakt

Mit einem Blumenstrauß bedankte sich in Walkertshofen Schulleiter Gerhard Gerum bei seiner Stellvertreterin Maria Schneider, die nun in Ruhestand geht.

Maria Schneider wuchs schon neben dem Schulhaus auf. Sie lernte und lehrte hier und behält nun Sichtkontakt.

Von Karin Marz

Für stellvertretende Schulleiterin Maria Schneider begann mit dem Ferienbeginn ein neuer Lebensabschnitt. 38 Jahre lang war sie an der Grundschule in Walkertshofen tatig, davon drei Jahre als stellvertretende Leiterin. Nun wurde sie in den Ruhestand verabschiedet. Doch sie wird die Schule nicht aus den Augen verlieren.

Ihre Schule war immer nebenan

Maria Schneider hatte schon immer eine im wahrsten Sinne des Wortes nahe Beziehung zur Walkertshofener Schule. Aufgewachsen ist sie direkt gegenüber dem heutigen Schulgebäude, und sie besuchte daher bereits als Kind die Schule in Walkertshofen. Damals hieß es noch Volksschule. Nach ihrem Lehramtsstudium arbeitete Schneider die ersten Jahre als Lehrerin in Buchloe, in Seeg im Allgäu, in Pforzen und in Straßberg bevor sie ihre Lehramtstätigkeit in Walkertshofen aufnahm. Zurück in ihrem Heimatort, wohnte die Pädagogin erneut nicht weit weg von der Schule und konnte jeden Tag zu Fuß zum Unterricht gehen. Denn auch ihr eigenes Haus befindet sich in direkter Nachbarschaft. „Da ist es dann auch öfter mal vorgekommen, dass Mütter nachmittags bei mir zu Hause geklingelt haben, weil ihr Kind Unterlagen in der Schule vergessen hat. Dann bin ich schnell mit rüber gelaufen und habe die Türe aufgesperrt, damit die vergessenen Sachen geholt werden konnten,“ erinnert sich Schneider schmunzelnd.

Die ABC-Schützen haben es ihr angetan

Besonders gefallen habe ihr an der Schule das sehr gute Arbeitsklima und die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen. „Wir sind ein wirklich gutes Team.“ Vor allem aber habe ihr natürlich die Arbeit mit den Kindern gefallen. Unterrichtet hat sie während ihrer Schullaufbahn fast ausschließlich die ersten und zweiten Jahrgangsstufen. Als Beauftragte für die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten hat sie sich viele Jahre um den Austausch mit den Erzieherinnen gekümmert und sich für einen guten Übergang vom Kindergarten in die Grundschule eingesetzt.

Während einer internen Verabschiedungsfeier bedankte sich Schulleiter Gerhard Gerum bei seiner Stellvertreterin für ihre sehr gute Arbeit sowie Zuverlässigkeit und erklärte, dass sie viele Entscheidungen treffen und Termine wahrnehmen musste. Wer das Amt des stellvertretenden Schulleiters übernimmt, steht noch nicht fest.

Künftig zumindest in Sichtkontakt

Mit zahlreichen Liedern, guten Wünschen und vielen Luftballons verabschiedeten die Schüler als auch die Lehrer ihre stellvertretende Schulleiterin.

Ein bisschen wehmütig ist Schneider beim Abschied schon. Aber gleichzeitig freut sie sich auch auf ihre freie Zeit und meint: „Als erstes werde ich mich um meinen Garten kümmern. Da ist vieles in letzter Zeit liegen geblieben. Und dann möchte ich viele Reisen unternehmen.“ Und sicherlich wird sie auch weiterhin ein wenig vom Schulleben mitbekommen. Denn von ihrem Haus kann sie direkt zum Schulhaus sehen.

Themen Folgen