vor 22 Min.

Ein Liederabend mit romantischem Ambiente

Vox Corona überzeugt die Besucher im Lesepark mit Liedtexten, die nachdenklich machen

Von Sabine Hämmer

Königsbrunn Auch zum zweiten Konzert im Lesepark am Mercateum strömten zahlreiche Gäste. Kein Wunder, denn dort gab der alteingesessene Königsbrunner Chor und Kulturpreisträger, Vox Corona, unter der Leitung von Carl-Michael Küchler ein musikalisches Gastspiel.

Vogelgezwitscher gepaart mit kraftvollen Chorstimmen schuf im milden Abendsonnenschein das zu den ausgewählten Liedern passende romantische Ambiente. Informativ und humorvoll moderierte Chorsänger Guido Fürst den Auftritt, der unter dem Motto „Swingend in den Sommer“ stand und dessen mit Bravour vorgetragene Lieder, die oftmals nachdenklich stimmten. Konstanze Becher begleitete die Sängerinnen und Sänger am E-Piano.

Mit Gabriella’s Song, aus dem schwedischen Film, „Wie im Himmel“, in dem eine Frau vor dem gewalttätigen Ehemann flüchtet, setzte der Chor einen zarten Auftakt. Abermals von Befreiung, diesmal um die der ehemaligen Sklaven in den Südstaaten der USA, kündete der nachfolgende Gospel. „Was mag in 1000 Jahren noch von uns Menschen der Jetztzeit in guter Erinnerung sein?“, diese Frage stellte Guido Fürst den Zuhörern. Das passende Lied aus der Feder des bekannten Schlagersängers Udo Jürgen, „Ihr von morgen“, eine Hymne an die Zukunft, gab die Antwort darauf. Dass diese Welt letztendlich einfach wunderbar ist, davon kündete einst Louis Armstrong in seinem Welthit von 1967, „What a wonderful world“. Vox Corona stellte sich der anspruchsvollen Aufgabe, dieses Lied passend zu interpretieren. Sensibilisiert für die Schönheit dieser Welt, auch der in Königsbrunn, mit gepflegten Parkanlagen, kreativen Spielplätzen erfüllt von fröhlichem Kinderlachen, betrachtete so mancher Gast sein Umfeld möglicherweise jetzt etwas bewusster. Das nachfolgende, ursprünglich durch Elvis Presley weltbekannt gewordene Liebeslied: „Can’t help falling in love with you“, vom Chor brillant mehrstimmig gesungen, erhielt großen Szenenapplaus. Herzlich bedankte sich Kulturbüro-Leiterin Ursula Off-Melcher bei den Sängern für das stimmungsvolle Abendkonzert, bei dem auch Kulturreferent Christian Toth spontan mitsang, mit gelben, langstieligen Rosen. „Übrigens freut sich die Chorgemeinschaft auch über weiteren Zuwachs“, lud die Kulturbüro-Leiterin sangesfrohe Zuhörer ein. Das nächste Konzert bestreiten die Sänger von Vox Corona am Samstag, 28. September, in der Singoldhalle Bobingen. Bei regem Austausch zu kühlen Getränken ließen die Akteure und Gäste den Sommerabend gemütlich ausklingen.

Der letzte Termin in dieser Reihe ist am Montag, 22. Juli. Dann werden „Piano & Voice“ mit modernen Chorarrangements und Il Canzoniere zu hören sein.

Themen Folgen