20.04.2019

Ein Mann, der Nein sagen konnte

Josef Felder spielte eine wichtige Rolle in der bayerischen Politik

Von Jürgen Dillmann

Josef Felder war Buchdrucker, Widerstandskämpfer, Politiker und Journalist aus Augsburg. Ein Mann, der – wie er betonte – Nein sagen konnte. Nein zu politischen Entwicklungen, die er als falsch erkannt hatte, und das auch dann, wenn es gefährlich war.

Felder kam am 4. August 1900 in Augsburg als Sohn einer Kaufmannsfamilie zur Welt. Mit 18 arbeitete er als Journalist beim Badener Tagblatt. Es entwickelte sich sein soziales Bewusstsein, er engagierte sich parteipolitisch links, gründete 1919 die Ortsgruppe der USPD, eine sozialdemokratische Konkurrenz der SPD. Ein Jahr später verließ er diese Partei, die sich den Kommunisten öffnete. Er wechselte in die SPD, der er bis zu seinem Tod am 20. Oktober 2000 treu blieb.

Im Jahr 1925 zog er wieder nach Augsburg, wo er bis 1933 Redakteur der Schwäbischen Volkszeitung war. In diesen Jahren trat er auch als polnischer Redner für die SPD auf, ein Dorn im Auge der Nazis, die seine Veranstaltungen stets störten. 1929 wurde Felder Augsburger Stadtrat und 1932 als Vertreter seiner Heimatstadt Reichstagsabgeordneter. Nur ein Jahr später war er SPD-Ortsvorsitzender und mobilisierte seine Partei, gegen das Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Ergebnis: Die SPD wurde verboten.

Kurze Zeit gelang es Felder, unter einem Pseudonym aufzutreten. Doch schon im Jahr darauf floh er nach Österreich, dann zurück nach Deutschland, wo er verhaftet wurde und in Dachau einsaß. Nach zwei Jahren gelang es einem seiner Brüder und dem Chef der Bekleidungsfirma Bogner, Felder aus dem KZ zu holen. Er fand Arbeit in der Buchhaltung der Bogners. Nach Kriegsende war er bis 1954 Verleger und Chefredakteur des Südostkuriers in Bad Reichenhall. Als Sozialdemokrat übernahm er 1955 bis 1957 die Chefredaktion des Vorwärts. Danach ging er als Abgeordneter nach Bonn. Warum er Nein sagte, schilderte er in einem gleichnamigen Buch. Darin berichtete er eindringlich über seinen Kampf gegen den Nationalsozialismus.

