Ein Mensch in der Welt des Geldes

Viele Bankkunden in Bobingen kennen Erich Mögele. Der hat hier viel erlebt: Als es noch keine Taschenrechner gab, dafür ein Lagerhaus und Schnaps.

Von Anja Fischer

Als Erich Mögele im September 1973 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Raiffeisenbank Bobingen antrat, hätte er es sich nicht träumen lassen, dass er sie 45 Jahre später als Prokurist und Vorstandsassistent verlassen würde. Jetzt kann er auf eine zeit voller Wandel auch in der Welt des Geldes zurückblicken.

Anfangs hatte nur der Chef einen Taschenrechner

„In der Zeit hat sich schon viel verändert“, bestätigt Mögele und verweist auf Zinsen, die damals noch im Kopf gerechnet wurden. „Unser Vorstand damals hatte als erster einen Taschenrechner. Erst später bekamen auch die Angestellten welche.“ Heute? Inzwischen braucht man zumindest für Zinsberechnungen in der Bank keinen Taschenrechner mehr. Das wird mit dem Computer erledigt. Auch wenn die Zinsen heute auf einem Niveau liegen, an das damals auch keiner geglaubt hätte.

Computer übrigens gab es damals ebenfalls noch nicht. „Noch nicht mal elektrische Schreibmaschinen“, erzählt Erich Mögele.“ Wir haben noch auf einer Mechanischen getippt.“ Steno hat der langjährige Betriebsratsvorsitzende noch gelernt und auch angewendet. „Damals wurde immer wieder mal vom Chef ein Brief diktiert und man musste mitstenografieren“, so Mögele. „An Diktiergeräte dachte man da noch gar nicht.“

Die Lausbubenjahre eines Bankers

Vor 45 Jahren betrieb die Raiffeisenbank Bobingen auch noch mehrere Lagerhäuser, in denen vor allem landwirtschaftlicher Bedarf verkauft wurde. „Das Geschäft dort war fast wichtiger als das Bankgeschäft“, erinnert sich der diplomierte Bankbetriebswirt. Bobingen war bäuerlich strukturiert. Erst mit dem Wandel der Gesellschaft wandelte sich auch das Bankgeschäft. „Als Lehrlinge mussten wir in den zwei Lagerhäusern in Bobingen, sowie in dem in Oberottmarshausen und Reinhartshausen immer bei der Inventur die Bestände aufnehmen“, lacht Mögele und erinnert sich bei dieser Gelegenheit auch an den Abschlussschnaps, der ausgeschenkt wurde, wenn die Arbeit getan war.

Das älteste Möbelstück, das die Raiffeisenbank aus dieser Zeit besaß, ein altes Stehpult, besitzt Erich Mögele noch heute. „Als dieses Pult auf dem Sperrmüll landen sollte, habe ich es mitgenommen. Es birgt viele Erinnerungen“, erzählt er.

Erinnerungen an Lausbubenstreiche aus der Lehrzeit, als er mit anderen Auszubildenden immer mal wieder die Putzfrau recht ärgerte oder an kleine Missgeschicke: „Als ich mit einem Kollegen einmal den Nachttresor gezählt habe, haben wir vor lauter Ratschen eine Geldbombe nicht mitgezählt. Erst als der Kunde sich beschwert hat, wurde festgestellt, dass wir eine volle Nachttresorbombe wieder ausgegeben hatten.“ Da habe der Chef gar nicht mehr viel schimpfen können, „wir trauten uns eh kaum in sein Büro.“

Sinn für Rechnungswesen, Recht und Controlling

Trotzdem habe er seine Arbeit immer gerne gemacht, stellt Mögele mit Überzeugung fest. „Rechnungswesen, Recht und Controlling – das war immer meine Ecke und das habe ich gerne gemacht“, meint er, muss aber zugegeben, dass die Papierflut in den letzten Jahren immer größer geworden sei. „Es war manchmal schon recht happig, was da aus Brüssel oder nach Gerichtsurteilen auf uns zukam und in kürzester Zeit umgesetzt werden musste, weil die nächste Prüfung schon anstand“, berichtet er. Gerade im Wertpapierbereich waren die Verantwortungen oft sehr hoch.

„Obwohl der Papierkram bei Ein- und Auszahlungen oder Überweisungen weniger wurde, wurde er in diesen Dingen mehr“, sagt Mögele.

Als es noch Zinscoupons und Lochstreifen gab

Viele Veränderungen seien schleichend gekommen. „Ich erinnere mich, als ich die ersten Male die Bilanz erstellt habe, da wurde diese noch von Hand aufaddiert. Man stellte die Positionen zusammen und schaute dann am Ende, ob sie tatsächlich aufgeht. Und wenn es nicht stimmte, musste man suchen anfangen“, erzählt Erich Mögele. „Mit dem Einzug der EDV ging vieles leichter.“

Anfangs gab es einige größerer Umstellungen, dann ging es immer schneller. „Man hat sich daran gewöhnt“, meint Mögele nachdenklich. Handgeschriebene Sparbücher, Zinscoupons, Schlüsselblätter als Vorlage für die Datenerfassung, Lochstreifen oder Kontentröge, in die oft stundenlang die Auszüge einsortiert wurden, sind heute nur noch Erinnerungen und für den Banker-Nachwuchs Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Zeiten, die nun auch für Erich Mögele ein Ende haben: In diesen Tagen beginnt für ihn der wohlverdiente Ruhestand.

