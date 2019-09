12:09 Uhr

Ein Minister auf der Kante

Staatsminister Hans Reichhart will in Bobingen über Baurecht und Verkehrspolitik sprechen. Doch dann geht es mehr um seinen Absprung in die Kommunalpolitik und um die Zukunft des Bahnhofs.

Von Elmar Knöchel

Es ist nicht gerade alltäglich, dass ein Staatsminister den Weg nach Bobingen in die Singoldhalle findet. Die CSU hatte Hans Reichhart eingeladen, um über aktuelle Fragen zu Baurecht und zur Verkehrspolitik zu sprechen. Und natürlich sollte es eine Einstimmung auf die Kommunalwahl 2020 werden. Doch seit Montag ist bekannt, dass er selbst in die Kommunalpolitik zurückwill und Landrat für den Kreis Günzburg werden möchte. Auf der Kante des Bühnenrands sitzend, fand er am Ende auch für weitere Themen Rede und Antwort.

Fragen nach einem Rücktritt

Natürlich machten schon vor Versammlungsbeginn umgehend Fragen nach einen Rücktritt vom Ministeramt die Runde. Und gleich zu Beginn wurde ihm die Frage gestellt, warum ein Minister Landrat werden will. Reichhart erklärte dies damit, dass er sehr heimatverbunden sei und es ihm am Herzen liege, dort aktiv mitgestalten zu können: „Natürlich kann man auch als Minister anschieben und gestalten.“ Aber als Landrat sei man einfach näher an den Menschen und er sei seit jeher seiner Heimat tief verbunden gewesen. Einen Rücktritt schloss er vorerst aus. Ein Interessenkonflikt läge durch die Kandidatur nicht vor. Im Wahlkampf muss er sich gegen den Grünen-Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer behaupten, der ebenfalls aus dem Landkreis Günzburg stammt. Er hätte vor diesem Respekt, sagte Reichhart, sei aber zuversichtlich, die Wahl zu gewinnen. „Ich denke, dass es auf jeden Fall ein fairer Wahlkampf werden wird“, so Reichhart.

Anschließend hielt er einen kurzen Vortrag zu den Themen, die ihn als Minister beschäftigen, etwa die Vereinfachung des Baurechts. So wolle er es ermöglichen, den Ausbau von Dachgeschossen ohne Genehmigung durchführen zu können. Auch die Laufzeit von Bauanträgen solle verkürzt werden. Eine entsprechende Gesetzesvorlage möchte Reichhart bereits in der kommenden Woche im Landtag einbringen.

Auch mit dem Auto in die Zukunft

In puncto Mobilität rief er zu mehr Flexibilität auf. „Man muss pragmatisch sein und schauen, was geht“, ist sein Credo. Man müsse darauf achten, nicht rein dogmatisch ein Verkehrsmittel wie das Auto zu verteufeln. Vielmehr sollte man versuchen, die Verkehrsträger Auto, öffentlicher Nahverkehr und Schiene effektiv zu verzahnen, um die jeweiligen Stärken der einzelnen Systeme miteinander zu kombinieren. Auch solle man offen sein für neue Ideen. „Noch vor Kurzem wäre jeder belächelt worden, der ein innerstädtisches Seilbahnsystem vorgeschlagen hätte“, gab Reichhart zu bedenken. Mittlerweile sei genau das in Kempten und München tatsächlich im Gespräch. Sogar eine Seilbahn über der A8 nach München sei plötzlich denkbar. Das sei ein guter Anfang, um neuen Ideen Raum zu geben. Was umsetzbar ist, müsse sich zeigen.

Im Anschluss konnten die anwesenden Bobinger dem Minister, der sich ganz locker auf den Bühnenrand gesetzt hatte, Fragen stellen. Hier zeigte sich rasch, dass es hauptsächlich ein Thema ist, das die Bobinger im Zusammenhang mit dem Verkehrsministerium interessiert: der Bobinger Bahnhof. Das leicht heruntergekommene Gebäude ist nicht gerade ein Schmuckstück der Stadt. Doch das eigentliche Problem ist, dass der Bahnhof in keiner Weise behindertengerecht oder gar barrierefrei ist. Die Treppen sind ein großes Hindernis und Ärgerniss für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, aber auch mit Kinderwagen, Koffern oder Fahrrad.

Ein Ärgerniss ist das große Thema der Bürger

Verschiedene Fragesteller, auch aus dem Bobinger Seniorenbeirat, schilderten ihre Bemühungen, hier etwas zu erreichen. Es wurde beklagt, dass sie immer wieder von der Bahn zur Regierung und wieder zurückverwiesen wurden. Die Zuständigkeit würde von einem zum anderen geschoben. Hierzu erklärte der Bau- und Verkehrsminister, dass es für ihn jetzt natürlich ein leichtes sei zu sagen, dass der Bahnhof zu hundert Prozent in der Hand der Deutschen Bahn wäre und diese auch dafür zuständig sei. Doch er verstehe, dass man es sich so leicht nicht machen dürfe. Er wolle sich gerne dafür einsetzen, in Bobingen etwas in Gang zu bringen. Allerdings, schränkte er ein, sei es für den Freistaat nicht möglich, direkt finanziell einzugreifen. Denn dazu gebe es einfach zu viele kleine Bahnhöfe wie Bobingen, die ähnliche Probleme hätten. Die dafür nötigen Mittel stünden leider nicht zur Verfügung, so Reichhart.

Allerdings sei er zuversichtlich, Bobingen in ein neu aufgelegtes Förderprogramm des Bundes aufnehmen zu können. Darin sollten 1000 Bahnhöfe gefördert werden. „Wir müssen, immer mit Unterstützung der Kommunalpolitik, alles daransetzen, Bobingen mit in dieses Förderprogramm zu bringen“, war sein Versprechen. Zum Abschluss überreichte Miriam Streit, Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes, einen offenen Brief. In diesem Brief, der unserer Zeitung vorliegt, wird erklärt, dass der Bobinger Bahnhof mit jährlich 1,3 Millionen Fahrgästen zu den drei meistfrequentierten Bahnhalten des Landkreises zähle. Daher solle sich Reichhart dafür einsetzen, diesen in die Planung der DB für einen barrierefreien Ausbau aufzunehmen.

