Ein Morgen mit Abschied und Liebhaber

Zwei Autorinnen stehen im Fokus der neuen Reihe im Lesecafé der Stadtbücherei. Der Auftakt ist gelungen

Unter dem Titel „Frauen im Fokus“ fand die erste Literarische Matinee im Lesecafé der Stadtbücherei statt und machte ihrem Namen alle Ehre!

Helga Heilmann und Brigitte Dlugosch, beide Mitglieder im Königsbrunner Literaturkreis, eröffneten den literarischen Reigen mit zwei deutschen Autorinnen, die beide aus der ehemaligen DDR stammen. Doch das war Zufall, denn die Auswahl war sehr persönlich.

Helga Heilmann, in den letzten Jahren selbst unmittelbar mit dem Thema Abschied konfrontiert, stellte das Buch „Manchmal ist es federleicht“ von Christine Westermann vor. Es handelt von kleinen und großen Abschieden. Westermann, eine bekannte Journalistin, Moderatorin und Autorin, ist dem geschätzten Publikum als eine sehr geradlinige Persönlichkeit bekannt. Im „Literarischen Quartett“ verriss sie die Werke ihrer Autorenkollegen nie, sondern behielt stets respektvoll den sachlichen und wohlwollenden Blick darauf.

Sympathisch und persönlich schreibt Christine Westermann über ihren schmerzhaften Abschied aus der beliebten Fernsehserie „Zimmer frei“ und von Götz Alsmann. Zur letzten Sendung wäre sie am liebsten gar nicht gekommen, schreibt sie, doch war diese letztlich der Auslöser für ihr Buch. Charmant und witzig schreibt Westermann auch über Abschiede, die jeder mehr oder weniger kennt, beispielsweise von jugendlicher Schönheit und von Plisseeröckchen.

Ganz still war es im gut besuchten Lesecafé, als Helga Heilmann eine sehr berührende und kluge Stelle aus Westermanns Buch vorlas: das Gespräch, welches der österreichische Chansonnier und Künstler André Heller mit seiner damals 102-jährigen Mutter Elisabeth übers Sterben führte.

In zweiten Teil der Matinee stellte Brigitte Dlugosch die Autorin Birgit Vanderbeke vor, die mit einigen ihrer Romane im Bestand der Stadtbücherei vertreten ist, auch mit dem neuen Buch „Alle, die vor uns da waren“. Vanderbeke führt ihre Leser auf den Spuren Heinrich Bölls nach Irland, dorthin, wo der Schriftsteller 1957 sein „Irisches Tagebuch“ schrieb. In ihrem Vortrag ließ die pensionierte Deutschlehrerin Dlugosch die Zuhörer an ihrem tiefgründigen Wissen über Leben und Werk Vanderbekes teilhaben und ging sehr ausführlich auf deren Büchlein „Alberta empfängt einen Liebhaber“ ein. Im Rahmen dieser bizarren Gesamtkonstruktion lässt die Autorin ihre Figuren als Liebende agieren – und schließlich das Scheitern ihrer Liebesbeziehungen bezeugen. Wie es dazu kommen konnte, beschreibt die Autorin ironisch charmant. Der Leser hofft, dass die beiden niemals zusammen kommen sollten: Zwar lieben sie sich, können jedoch auf Dauer nicht zueinanderfinden, zu groß sind die Unterschiedlichkeiten. C’est la vie. Das passt, denn Birgit Vanderbeke ist für die Polarität in ihren Büchern bekannt.

Bücherei-Leiterin Kathrin Jörg, die die Matinee moderierte, freut sich über diesen gelungenen Auftakt der neuen Reihe und hofft, dass sich die „Literarische Matinee“ bei einem interessierten Publikum etablieren kann. (AZ)

