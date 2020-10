Ein Museum 4.0 für Roy Black

Plus Die Idee ist hervorragend: Bobingen braucht unbedingt ein Roy-Black-Museum.

Statt lange auf einen Investor zu warten, sollte die Stadt Bobingen das Projekt nach der Corona-Krise selbst in die Hand nehmen und vorantreiben. Die Erinnerung an Roy Black ist eine besondere Chance für die Stadt, sich von anderen abzuheben. Gerd Höllerich ist ein Alleinstellungsmerkmal. Er ist in Straßberg geboren und aufgewachsen. Hier liegen seine Wurzeln, hier nahm seine musikalische Karriere ihren Lauf. In Straßberg ist er begraben. Alleine sein bewegtes Leben, das Showgeschäft und die Welt des Schlagers darzustellen, füllt schon ein Museum.

Damit es dauerhaft Erfolg hat, muss es anders sein: Denn alleine mit Schautafeln, Erklärbildern und Vitrinen ist gähnende Langweile vorprogrammiert. Dieses Image haftet leider noch vielen Einrichtungen an. Zu Unrecht, denn die Museumslandschaft hat sich gewandelt. Es gibt mittlerweile viele spannende Angebote, die einen Besuch zum unvergeßlichen Erlebnis machen. Um spannend und spannungsreich zu sein, muss ein Museum zum modernen Mitmachort werden. Bobingen braucht ein Museum 4.0, damit jeder Roy Black wieder hautnah erleben kann.

