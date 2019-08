vor 60 Min.

Ein Museumsumzug braucht viel Planung

Das Naturmuseum soll noch in diesem Jahr in die Therme umsiedeln. Dabei muss das Team um Günther Groß die Exponate schützen und sich in Gift-Gesetze einlesen.

Von Adrian Bauer

Die Umzugslaster rücken zwar noch nicht an, doch die Planungen für die Umsiedlung der Ausstellung des Königsbrunner Naturmuseums in die verbliebenen Räume der Königstherme laufen schon auf Hochtouren. Eine an sich negative Entwicklung der vergangenen Wochen kommt dem Team um Günther Groß dabei gut zupass. Mit Sorgen sieht der Chef des Fördervereins der Dr. Heinz Fischer Sammlungen allerdings dem Abschied von Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher entgegen. Dem Verein stehen spannende Monate bevor.

Denn ein Umzug einer Sammlung wie der des Naturmuseums muss deutlich minutiöser geplant werden, als bei einem normalen Wohnungswechsel. Wie schafft man es, dass die Käfer in den Setzkästen an Ort und Stelle bleiben? Welche Exponate könnten Schaden nehmen, wenn man ihre Kisten beim Transport schräg hält? Welches Verpackungsmaterial braucht man, damit das Gefieder ausgestopfter Vögel keinen Schaden nimmt? Ein Fachmann soll bei den Fragen des Erhalts der Ausstellungsstücke helfen. Die Museumsmitarbeiter haben eine Aufgabenliste erstellt, die jetzt abgearbeitet wird.

Viele Exponate wurden beim Präparieren mit giftigen Stoffen behandelt

Dazu kommen selbst für den erfahrenen Museumsleiter neue Gesetze, die es zu beachten gilt. Denn der Bestandsschutz gilt nur am derzeitigen Standort, nach dem Umzug müssen die Exponate die heutigen Standards erfüllen. Das ist gerade bei älteren Exponaten durchaus eine Herausforderung, sagt Groß: „In früheren Jahren wurde beim Präparieren mit allerlei Giften gearbeitet. Das muss nun dokumentiert werden. Wir haben viel aufzuarbeiten und ich muss viele Gesetzestexte studieren.“ Dabei geht es darum, dass durch Ausgasungen der Exponate Schadstoffgrenzwerte überschritten werden könnten.

Während diese Arbeiten laufen, bereitet Architektin Hildegard Korstick im Auftrag der Stadt die Räume in der Königstherme vor. Groß hofft, dass alle Räume im Sinne des Museums gestaltet werden: „Natürlich ist es ein Provisorium. Aber es wird auch mindestens sechs bis acht Jahre dauern, bis es ein neues Museumsgebäude gibt. Die Räume sollten bei allem Verständnis für begrenzte Budgets also schon ein Gesicht haben.“

Sperrung des Obergeschosses hat auch einen Vorteil

Der Umzug soll noch im Spätherbst über die Bühne gehen. Dazu laufen nun am alten Standort in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße die Vorbereitungen. Hier hat die brandschutzbedingte Sperrung des Obergeschosses sogar einen Vorteil: Dort kann in Ruhe gearbeitet werden. Somit können die Ehrenamtler, die das Museum betreiben, nach Fertigstellung der neuen Räume schon große Teile des Bestandes umziehen ohne den Betrieb zu beeinträchtigen, sagt Groß. Geschlossen werden muss das Museum erst, wenn das Modell des Lechs aus dem Erdgeschoß für den Umzug verpackt wird, sagt Günther Groß: „So können wir die Zeit, in der das Museum geschlossen ist, kurz halten. Und in den neuen Räumen machen wir dann eine gescheite Einweihungsfeier.“

Keine Feierlaune hat bei Günther Groß die Ankündigung vom Rückzug Ursula Off-Melchers als Leiterin des Kulturbüros. Er sei „maßlos enttäuscht“ sie als Partnerin zu verlieren, sagt Groß: „Gerade jetzt, wo wir gemeinsam noch etwas gestalten können.“ Er könnte sich das künftige Museumsfoyer im Eingangsbereich der ehemaligen Königstherme als Ausweichstätte für das Kunstkarree im Rathaus vorstellen. Die Ausstellungsräume dort seien Monate im Voraus belegt. Im Thermengebäude sei Platz für eine weitere Ausstellung und das Naturmuseum würde durch die zusätzliche Sonderausstellung attraktiver. Groß hatte bereits in den alten Räumen versucht, mit kleinen Sonderausstellungen mehr Leben ins Museum zu bringen.

Zweiter Ort für Ausstellungen in Königsbrunn

Die „Kleine Galerie“ war allerdings am Platzmangel gescheitert. Mit Ursula Off-Melcher als Partnerin hätte man sicher einen Weg gefunden, das Thermen-Foyer als Fläche für Sonderausstellungen zu etablieren: „Das hätte ich gerne noch mit ihr umgesetzt.“ Die Kulturbüroleiterin habe Verbesserungen für die Museen auch gegen Widerstände durchgesetzt. Groß hofft, dass der Nachfolger eine ähnliche Durchsetzungsstärke mitbringt, um den Schwung, der in den vergangenen Monaten bei der Entwicklung der Museen spürbar war, nicht zu verlieren.

In die weiteren handelnden Personen setzt er wenig Hoffnung. Das Verhältnis zum Kulturreferenten ist massiv belastet. Christian Toth habe in der Vergangenheit nur gegen die Museen gearbeitet, befindet Groß. Deshalb habe er auch den Raum verlassen, als Toth bei der Langen Nacht der Museen eine Rede hielt. Auch von der Stadtverwaltung fühlt er sich wenig wertgeschätzt. So warte man auf eine Umwandlung des Pachtvertrags für das Museumsgebäude, das die Macher des Naturmuseums von der Pflicht entbinden würde, das Haus und sein Umfeld in Schuss zu halten. Das Thema liege seit Monaten bei Geschäftsleiter Thomas Helmschrott, passiert sei aber nichts, sagt Groß. Zudem seien Begutachten zum Thema Brandschutz ohne sein Wissen abgehalten worden. „So wird Ehrenamtlichkeit aktiv zerstört“, sagt Groß.

