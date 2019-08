vor 4 Min.

Ein Orchester für besondere Fälle

Ein Jugendblasorchester mit Talenten aus allen heimischen Kapellen gibt es bereits. Jetzt starten erwachsene Musikanten ihr Projekt „PrO13“. Ihr erstes Galakonzert geben sie am 3. November in Schwabmünchen

Von Hieronymus Schneider

Der Schwabmünchner Bezirk 13 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) wird heuer zum ersten Mal – und das ist einmalig im gesamten ASM – ein Projektorchester für Erwachsene zusammenstellen. Es erhält das Namenskürzel „PrO13“. Das steht für Projektorchester im ASM-Bezirk 13. Aus allen Musikkapellen und Blasorchestern im Süden des Augsburger Landes konnten sich interessierte Musiker dafür anmelden.

Proben mit Besonderheiten

Das Organisationsteam mit Bezirksdirigent Andreas Rest, Werner Hämmerle und Stefan Seitz haben enorme Vorarbeit hinter sich, um die organisatorischen Dinge zu klären. Die Erwartungen haben sich mehr als erfüllt, sagen sie. Denn 60 über 30 Jahre alte Musiker haben sich angemeldet, und möchten künftig als gemeinsame Truppe konzertante, feine Blasmusik machen.

Bezirksdirigent Andreas Rest sagt: „Wir wollen allen Musikern die Möglichkeit geben, neben ihren allgemeinen Musikproben auch mal was Besonderes zu bieten. Bei solchen Projekten kann jeder Einzelne nur gewinnen. Im Vordergrund steht natürlich der Spaß, im gemeinsamen Hobby Musik zu machen.“ Aber auch der Wunsch, dazu mal andere Musikerinnen und Musiker kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Für die Zukunft sei ein jährlicher Wechsel zwischen konzertanter und böhmisch-mährischer Musik geplant. Bundesdirigent Thomas Hartmann hat sich bereit erklärt, mit all den unterschiedlichsten Musikerinnen und Musikern aus allen Altersschichten und Vereinen ein Projektorchester zu formen.

Das Programm steht schon fest

An fünf Probeabenden und einem Probewochenende werden Stücke wie „Arsenal“, „Santiano“, „Typewriter“ oder „Frank Sinatra Classic“ einstudiert, um diese dann bei einem großen Galakonzert gemeinsam mit dem Bezirksjugendblasorchester (BJBO) am 3. November um 17 Uhr in der Stadthalle in Schwabmünchen vorzutragen.

Das erste Treffen mit Notenausgabe, gegenseitigem Beschnuppern und Anspielprobe war bereits ein Erlebnis für alle Beteiligten und auch für den Dirigenten. Denn alle Musiker warten schon mit Spannung auf die kommenden Musikproben nach dem Sommer. Im Oktober soll das gemeinsame Musizieren beginnen.

