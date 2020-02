Ein Paar aus Königsbrunn freut sich auf die Traumhochzeit am 20.2.2020

Plus Schnapszahlen und das Schaltjahrdatum gelten für viele Heiratswillige als Glücksbringer. Was das für die Standesämter im Augsburger Land bedeutet.

Diese Rechnung ist ganz einfach: „Wenn eine besondere Person eine andere besondere Person trifft, dann muss der Hochzeitstag ein besonderer Tag werden“, sagt Matthias Busse aus Königsbrunn. Dieser besondere Tag ist der 20.2.2020 – Matthias Busse wird dann seine Freundin Simone Winter heiraten, die er vor vier Jahren kennengelernt hat. „Die Hochzeit wurde schon zwei Mal verschoben und wir wollten diesmal ein besonderes Datum wählen“, sagt Busse, der auf die Magie der besonderen Datum vertraut.

Weitere Schnapszahl-Tage sind im Februar der 2. und 22. Nicht zu vergessen der 29. – das ist der Tag, den es nur alle vier Jahre gibt. Wer also an diesem Termin heiratet, feiert einmal in vier Jahren seinen Hochzeitstag. Auch etwas Besonderes. Aber heiraten denn wirklich so viele Paare an solchen Tagen?

Heiraten am Schnapszahl-Datum: Interesse hält sich in Grenzen

Im Schwabmünchner Standesamt gibt es bislang drei Anmeldungen – alle am 20.02.2020. Das hat einen bestimmten Grund: Denn der 2. Februar ist ein Sonntag und der 22. Februar ein Samstag und das Standesamt dementsprechend geschlossen. Eine Ausnahme gibt es trotzdem: Am Samstag, 29. Februar, wird ein Paar in Untermeitingen heiraten. Hoch im Kurs steht im Standesamt der Stadt übrigens der Juni: Sechs Paare wollen sich am 6.6.2020 das Ja-Wort geben.

In Bobingen sind die Schnapszahlen weniger bis gar nicht begehrt. Zwei Anmeldungen gibt es bislang für den 20. Februar. Die anderen Termine wurden nicht für Trauungen angeboten und das Standesamt bleibt an Samstagen und Sonntagen geschlossen. Dafür dürfen die Paare das Ambiente des Bobinger Unteren Schlößchens genießen. Hier wird sehr gerne an Freitagen und den vorher ausgeschriebenen Samstagen geheiratet. Im Schnitt gibt es zwei bis drei Eheschließungen an Freitagen und vier an Samstagen. Übrigens: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Hochzeiten angestiegen. Es heiraten demnach nicht nur Bobinger sondern auch Paare von auswärts – das Untere Schlößchen ist eben ein ganz besonderer Ort.

In Königsbrunner Standesamt wird es am 20.02.2020 voraussichtlich vier Eheschließungen geben. Die Nachfrage nach Terminen an Schnapszahltagen sei insgesamt stark zurückgegangen. „Die Brautpaare wählen ihre Termine eher danach aus, ob Locations, wo sie feiern möchten, noch frei sind“, sagt Pressesprecherin Anke Maresch.

Hochzeiten eher an Brückentagen

Die meisten Hochzeiten würden demnach auf Brückentage und Samstage fallen. Mit ungefähr 130 Hochzeiten pro Jahr ist die Zahl der Trauungen gleichbleibend. In letzter Zeit kommen aber auch sehr viele Einträge von außerhalb. Viele Paare aus anderen Städten und Gemeinden kommen nach Königsbrunn. Das Standesamt Königsbrunn bietet neben dem klassischen Veranstaltungsort auch Candle-Light-Trauungen im Sitzungssaal, Eheschließungen im Mercateum oder auch im 955 Infopavillon. Letzterer wird dieses Jahr am 10.10.2020 als Trauungsort genommen, da für dieses Datum laut Standesamt Königsbrunn besonders viele Paare angefragt haben.

Vorher sind aber Matthias Busse und Simone Winter dran. Am 20. Februar werden sie nach ihrer standesamtlichen Trauung den Hochzeitstag in engem Familienkreis in einem italienischen Restaurant ausklingen lassen. Dieses oder nächstes Jahr geht es noch auf die Hochzeitsreise nach Norddeutschland. Der gebürtige Hamburger möchte seiner Liebe seine Heimat zeigen. Und sie freut sich schon darauf.

