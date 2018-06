vor 22 Min.

Ein Park und ein großer Naturgarten

Am Sonntag sind im Raum Mittelneufnach gleich zwei Anlagen zu besichtigen

Am Tag der offenen Gartentür an diesem Sonntag können Natur- und Pflanzenliebhaber wieder einen Blick in andere Gärten werfen. Auch zwei Gartenbesitzer der Gemeinde Mittelneufnach gewähren Einblick in ihre grünen Paradiese.

Im parkähnlichen Garten von Steinmetzmeisterin und Bildhauerin Christiane Hellmich gibt es einen großen Seerosenteich, viele Rhododendren, seltene Gehölze, Natursteinmauern und einen eingewachsenen Staudenbereich zu bewundern. Der naturnahe Garten an einem ehemaligen Ziegeleigebäude begeistert aber auch durch einen Bauerngarten mit Hochbeeten und einem Warmhaus für exotische Pflanzen und Orchideen.

Vor allem aber die von Hellmich gefertigten Gartenskulpturen, die mit den Pflanzen und Blumen ein schönes Ambiente bilden, stechen dem Besucher ins Auge. Vor Ort stellt zudem Heike Wech von der Werkstatt Gukemodo ihre Keramikkunstwerke aus.

Aber nicht nur ihre Gartentür öffnet die Gartenliebhaberin den Besuchern, sondern auch die Tür zu ihrem Atelier, in dem die Kunstwerke der Bildhauerin bewundert werden können. Die Bewirtung übernimmt der Obst- und Gartenbauverein Mittelneufnach.

Im Ortsteil Reichertshofen präsentiert Familie Decker ihren Eselgarten. Auf dem alten Bauernhofgelände mit einem 5000 Quadratmeter großen, naturnahen Garten sowie integrierter Tierweide warten ein Bestand an verschiedenen Bäumen, Obst, Gemüse, Beerensträuchern, Kräutern, Blumen und Wildpflanzen auf die Besucher.

Unterstrichen wird das Flair der Anlage durch Wandmalereien sowie einer Ausstellung mit Bildern aus Acryl und Aquarell mit Motiven aus der Tierwelt und Natur. Die Weide mit Esel, Hühnern, Enten, Ziegen und Schafen gewährt einen Einblick in die Tierwelt eines Selbstversorgerhofes. (karma)

sind am Sonntag, 24. Juni, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Hellmich-Garten befindet sich in der Ziegelstraße 8 in Mittelneufnach. Die Adresse der Familie Decker lautet Blumenstr. 4 in Mittelneufnach, Ortsteil Reichertshofen. Hunde bitte an der Leine führen.

