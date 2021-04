Ein Pflege-Kind aufnehmen: Schwierige Entscheidung

Im Landkreis Augsburg herrscht ein eklatanter Mangel an Pflegeeltern. Menschen wie die Familie Schneider leisten Großartiges.

Respekt! Familie Schneider leistet Großartiges – für die Pflegekinder und die Gesellschaft. Beide profitieren vom Engagement solcher Pflegeeltern. Menschen wie die Schneiders braucht die Welt.

Doch leider herrscht auch im Landkreis Augsburg ein eklatanter Mangel an Pflegeeltern. Nicht nur, dass Bewerber eine harte Prüfung über sich, ihre Finanzen, die Gesundheit und die Wohnverhältnisse bestehen müssen. Corona macht die Entscheidung einiger Interessenten für ein Pflegekind sicher auch nicht einfacher.

Viele Eltern sind aktuell schon mit ihren eigenen Kindern überfordert und bekommen den Alltag zwischen Homeschooling, Homebetreuung, Homebespaßung, Homecooking und Homeoffice kaum gebacken. Ein zusätzliches Pflegekind, das meist intensive Betreuung und Zuwendung benötigt, wird da schnell zur Last. Irgendwie verständlich, aber schade. Da hilft auch kein Pflegegeld. (Pflege-)Eltern brauchen mehr Verlässlichkeit. Doch solange Kindergärten und Schulen nicht wieder dauerhaft und täglich für alle geöffnet haben, wird sich an dieser Situation nicht viel ändern. Sehr traurig, denn die Leidtragenden sind – wie so oft in dieser Pandemie – die Kinder.

Lesen Sie dazu: 13 Pflegekindern haben die Schneiders schon ein Zuhause gegeben