Ein Portal für den Luitpoldpark

Plus Der Luitpoldpark in Schwabmünchen bekommt einen gestalteten Zugang. Was die Besucher erwartet.

Es ist ein lang gehegter Wunsch des Verschönerungsvereins Schwabmünchen. Vor allem der Vorsitzende Heinz Schwarzenbacher trieb ihn immer wieder voran: Die Gestaltung der Zugänge zum Park. „Vor allem am Mittelstetter Weg wirken die Zugänge zum Teil wie ein Loch im Gebüsch“, so Schwarzenbacher. Es gab schon erste Ideen, doch umgesetzt werden konnte nichts.

Bis der Rotary-Club Schwabmünchen auf den Verein zukam. Als „Geschenk des Himmels“ bezeichnete Schwarzenbacher den Vorschlag, mit dem Rotary-Club Schwabmünchen vorstellig wurde. Die Rotarier boten an, sich an der Finanzierung eines Tores zu beteiligen. Von da an ging es recht schnell.

Entwurf kam gut an

Armin Göppel von der gleichnamigen Stahlbaufirma aus Großaitingen fertigte einen Entwurf, der sofort viel Anklang fand. Einzig ein paar Änderungen im Bezug auf die Sicherheit musste der Stahlbauprofi noch in den Plan einfügen. Die Idee passierte ohne Probleme den Bauausschuss. Danach ging es an die finale Planung und Fertigung des funktionalen Kunstwerks. Stolze 3,6 Meter breit und zweieinhalb Meter hoch wird das Portal werden. Die ersten Teile des Bauwerks stehen schon sein Anfang der Woche am Eingang im Südosten beim Parkweg.

Metallbauer Armin Göppel hat die zwei großen Aluminium-Seitenteile auf das vom Bauhof vorbereitete Element gesetzt. Schon bei der Besichtigung in der Großaitinger Werkstatt zeigten Matthias Lieckfeld, Präsident der Schwabmünchner Rotrarier und Vorstandmitglied Eberhard Jendrzej, beeindruckt vom Kunstwerk. „Das wird ein wunderschönes und beständiges Gemeinschaftswerk für Schwabmünchen und die Erholungssuchenden aus der ganzen Region“, freut sich Lieckfeld über die Zusammenarbeit bei diesem Tor. Armin Göppel unterstützte die 35 Mitglieder des Rotary Clubs auch bei Entwurf und Materialauswahl des Projekts und erstellt das Portal zum Selbstkostenpreis. Der Rotary Club spendet die rund 14 000 Euro Material- und verbleibenden Kosten. Das Holz auf dem Tor kommt über den Rotary Club von Bauer Furniere, Schwabmünchen, die auch die Verarbeitung der Balken gesponsert haben. Das Fundament hat der Bauhof der Stadt übernommen.

Als Initiatoren und Sponsoren werden sich auch der Rotary Club mit rotarischem Rad-Logo und Infotext über die rotarischen Prinzipien, sowie der Verschönerungsverein mit einer aktualisierbaren Infotafel am Tor verewigen. Unter anderem wird dann an der Frontsäule als Mission von Rotary zu lesen sein: „Wir helfen anderen Menschen, fördern Bildung und setzen uns für weltweite Verständigung, guten Willen und Frieden ein – durch unsere Gemeinschaft von Unternehmern, Führungskräften aus allen Branchen und aus dem kommunalen Sektor.“ Letztlich ist ja auch das Tor und seine Entstehung, ebenso wie die sonst im Club überwiegenden karitativen und sozialen Projekte, ein Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn verschiedenste Experten aus Bau, Wirtschaft, Handwerk, Stadtverwaltung und Dienstleistung multidisziplinär zu einem guten Zweck zusammen wirken.

Portal wird am Samstag vorgestellt

Das endgültige Resultat dieses Zusammenwirkens wird am Samstag um 14 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt. Dann hat der Luitpoldpark sein erstes Tor. Wann, wie und ob weitere folgen, wird die Zukunft zeigen. Wie es gehen kann, haben der Verschönerungsverein, der Rotary-Club und die anderen Beteiligten gezeigt.