12:00 Uhr

Ein Professor freut sich über verwirrende Ergebnisse

Professor Philipp Stockhammer hat mithilfe der Königsbrunner Knochenfunde für wissenschaftliche Furore gesorgt. Einige Erkenntnisse werfen neue Fragen auf.

Von Marion Kehlenbach

Wer hätte das gedacht, dass ein wissenschaftlicher Vortrag so lustig und kurzweilig sein kann. Dabei war das, was Prof. Philipp Stockhammer vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte beim 5. Königsbrunner Mithrastag vortrug inhaltlich durchaus anspruchsvoll. Es ging um die Geschichte der Bauern im Lechtal am Übergang von der Steinzeit zur Bronzezeit.

Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher wies schon bei ihrer Begrüßung auf einen Zwiespalt hin: Im Thema ist die Rede vom Lechtal, obwohl die Funde vom Lechfeld stammen. Sie bat den Wissenschaftler, das Geheimnis um diese Wortspielerei zu lüften. Die Forschungsergebnisse haben international für Furore gesorgt, sogar in China wolle man zukünftig Archäologie so betreiben wie hier, erzählte Stockhammer. Die Artikel in den internationalen Fachblättern wie Science würden in Englisch veröffentlicht und da hätte sich der Begriff „Lechvalley“ eingebürgert und nicht das korrektere Wort „Lechfield“.

Auf dem Lechfeld hatten schon die Steinzeitmenschen Bronze

Und dann ging es um Carbon- und DNA-Analysen sowie einer Strontium-Isotopenanalyse der unterschiedlichen Backenzähne von den gefundenen Skeletten (wir berichteten). Die Befunde übertrug das Team um Stockhammer in Grafiken und fertigte Stammbäume der Familien an. Dabei kam heraus, dass die Frauen, insbesondere reich bestattete, immer wieder aus dem Raster herausfielen. Sie kamen von außerhalb, teils von weit her, von Halle oder Prag, damaligen Hochburgen in der Metallverarbeitung. Zudem waren die Lechfeldbewohner in der Steinzeit ihrer Zeit weit voraus. Sie besaßen bereits Bronze. Das für die Legierung benötigte Zinn stammte aus Südengland, wie Metallanalysen zeigten. Nicht gerade der nächste Weg. Und dann verarbeiteten die Menschen in der „richtigen“ Bronzezeit nur noch Kupfer. „Ich verstehe es nicht, da ist das Lechtal schon einzigartig“, erklärte Stockhammer schulterzuckend.

Allerdings hätten alle Familien einer Gehöftansammlung den Technologiesprung in der Steinzeit zur Bronzeverarbeitung gemeinsam vollzogen – innerhalb von nur zehn Jahren. „Keiner hat da gesagt, wir machen da nicht mit.“ Und dann gab es 600 Meter entfernte Höfe, die über 150 Jahre parallel bewirtschaftet wurden, aber weiterhin in der Steinzeit lebten. „Warum?“, fragte Stockhammer. Einerseits fand ein Technologietransfer über mehrere Hundert Kilometer statt und dann klappte es nicht auf so kleinem Raum. „Das Leben wäre so einfach, wenn ich nicht die Analysen gemacht hätte“, schmunzelt Stockhammer.

Königsbrunner Museumsmacher freuen sich über den Erfolg mithilfe ihrer Funde

Über eine Stunde lang referierte der Professor über seine Forschungsarbeit, ging anschließend auf alle Fragen der Besucher ein und auch diejenigen, die nur noch einen Stehplatz im voll besetzten Vortragsraum ergattert hatten, waren „froh gekommen zu sein“, wie anschließend ein Besucher versicherte.

Stockhammer wiederholte im Vortrag mehrfach, dass ohne die Unterstützung durch das Archäologische Museum Königsbrunn und deren Betreuer Rainer Linke und Siglinde Matysik alles nicht möglich gewesen wäre. Nicht jedes Museum lasse es zu, dass man den Exponaten Proben entnehme. Auch Kulturbüroleiterin Off-Melcher war ganz begeistert: „Das wertet unsere Königsbrunner Museumslandschaft, insbesondere natürlich in diesem Fall das Archäologische Museum auf, wenn bedeutende Forschungsergebnisse hier in unserer Region zutage kommen.“ Aber tat es Rainer Linke nicht in der Seele weh, dass man einigen seiner Exponate im wahrsten Sinne des Wortes den Zahn gezogen hat? Nein, versicherte er: „Mir war es wichtig, dass man etwas erfährt und dass es wissenschaftlich aufgearbeitet wird.“

Musikalisch wurde der Abend von Lea Sophie Oppenländer an der Harfe umrahmt.

Themen folgen