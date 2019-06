vor 17 Min.

Ein Prosit auf die neuen Pächter im Trachtenheim

Stießen auf eine gemeinsam erfolgreiche Zukunft an: Pächter Erkan Can, Ulrich Hoppert von der Brauerei Ustersbach, Bernhard Dachs, Vorsitzender d´Lechauer, Pächter Ismail Cevik. Julia Bamberger, Michael Königsberger ( Vorstand d´Lechauer) und Bürgermeister Franz Feigl.

Bis 2 Uhr wird bei der offiziellen Neueröffnung getanzt und gefeiert. Bürgermeister Franz Feigl stimmt die beiden Wirte auf eine lange Pachtzeit ein.

Von Andrea Collisi

Mit einen so großen Erfolg hatten die beiden Pächter Erkan Can und Ismail Cevik doch nicht gerechnet. Für 600 Menschen hatten sie bestuhlt – doch sie mussten beständig weitere Tische und Stühle dazustellen. Allein bis um 18 Uhr waren 700 Gäste in den Biergarten gekommen, wo bis 22 Uhr erst unter musikalischer Begleitung der Lumpenbacher, später dem Duo Mikado und anschließend bis nachts um 2 Uhr im Festsaal mit den Sängern Salvatore und Rosario Iemmolo die Stimmung hochkochte.

Bettina Pielucha aus der Stadtverwaltung feierte sogar ihren Geburtstag mit allen Freunden und der gesamten Familie dort. Und es kamen einfach alle: die Menschen in der Umgebung, die froh waren, endlich wieder im Biergarten oder der renovierten und umgestalteten Gaststätte gemütlich zu sitzen und lecker zu essen. Für frische bayerisch-schwäbische Speisen ohne Convenience sorgt Küchenchef Torsten Kowalski, der mit mehrjähriger Erfahrung zuletzt beim Käfer in München tätig war.

Der „Isi“ ist in Königsbrunn kein Unbekannter

Neben Bürgermeister Franz Feigl, seine Stellvertreterinnen Barbara Jaser und Uschi Jung und einigen Stadträten kamen alle Mitglieder und Freunde des Heimat- und Trachtenvereins d’Lechauer sowie die Vertreter der Brauerei Ustersbach, die fleißigem Handwerker nicht zuletzt natürlich die Familie und Freunde der neuen Pächter selbst. Schließlich ist „der Isi“ in Königsbrunn kein Unbekannter.

Seit sechs Jahren betreibt er mit Erfolg als Gastronom die Penalty Sportsbar. Bernhard Dachs als Vorsitzender d’ Lechauer bedankte sich bei den Handwerkern und auch den Mitgliedern des Vereins die mit starkem Engagement und Eigenleistung dazu beigetragen hätten. „In 37 Jahren hatten wir zwei Pächter – jetzt wisst ihr, wie lange ihr mindestens bleiben müsst“ rief er den neuen Pächtern, eingefleischten Königsbrunner mit türkischen Wurzeln, zu. Zur offiziellen Neueröffnung überreichten Vorstandsmitglieder ganz traditionell Brot, Salz und einen großen symbolischen Schlüssel nebst leckerer Torte mit dem Emblem d’Lechauer. Feigl verband seine Gratulation mit dem Wunsch, dass all jene, die gekommen seien, auch in Zukunft regelmäßig einkehren würden. „An uns liegt es, dass wir diesen schönen Biergarten am Leben erhalten und die Familien davon leben können.“

Seit Kindheit einen Bezug zum Trachtenheim

Julia Lurz kam extra aus Mödishofen. Sie hat zum Trachtenheim seit Kindheit einen Bezug, da sie dort schon als Kind die Jahresveranstaltungen ihres Reitervereins erlebt hatte. Besonders gut gefalle ihr auch die gelungene Umgestaltung im Gastraum sehr. Dass darin Arbeit und vor allem Liebe zum Detail steckt, erklärten vom Vorstand der d’Lechauer sowohl Julia Bamberger und Michael Königsberger. Letzterer war auch mit seinem Handwerksbetrieb maßgeblich beteiligt und zeigte stolz, was man als Ideen verwirklicht hatte. Beispielsweise die dezente aber besondere Bemalung des Wappens und des Schriftzuges „d’Lechauer“ an Decke und Wand oder die alten Fotoaufdrucke in Textilbespannung. „Es ist jetzt ein echtes modernes Wirtshaus.“

Themen Folgen