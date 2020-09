vor 19 Min.

Ein Rätsel soll Besucher ins Schwabmünchner Museum locken

Das Schwabmünchner Museum beendet die Außensaison mit einem zweigeteilten Aktionstag. Was am Sonntag alles geboten ist.

Von Uwe Bolten

Dass ein Museum nicht langweilig ist, beweist das „Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen“ – kurz Mugs – mit jeder Ausstellung sowie den verschiedenen Aktionen.

„Für dieses Jahr, in dem der Kultursektor schwer gelitten hat, haben wir einen Aktionstag geschaffen, der zeigen soll, dass wir immer noch da sind“, sagt Leiterin Sabine Sünwoldt. Der Sonntag, 20. September, startet ab 10 Uhr mit einem Aktionstag für die ganze Familie, der am späten Nachmittag gegen 17 Uhr in eine Veranstaltung für Erwachsene übergeht.

„Ähnlich wie bei der Osterrallye wird es für die Familien einen Mitmachwettbewerb zum Thema ’Tiere im Museum’ geben, bei dem es kleine Preise zu gewinnen gibt. Die kreativen Gäste haben die Möglichkeit, Stehaufmännchen in Tierform zu basteln“, zählt die Museumsleiterin auf. Sie weist gleichzeitig darauf hin, dass zum Basteln der Figuren aus Corona-Schutzgründen eigene Scheren, Klebestifte und Buntstifte mitzubringen sind.

Ein Rätsel soll Gäste ins Schwabmünchner Museum locken

Weiterhin bestehe das Angebot, mithilfe der museumseigenen VR-Brille einen Balanceakt in 50 Metern Höhe in einer Häuserschlucht zu vollführen. Eine Voranmeldung für die Familienaktion, die um 17 Uhr endet, ist nicht notwendig.

Der „Aktionstag für die Großen“ auf dem Vorplatz des Mugs, der gleichzeitig der Ausklang der Außensaison darstellt, steht im Zeichen der Unterhaltung. Die Bigband Up2Date spielt ab 17 Uhr auf, Barkeeper Markus Friesenegger präsentiert eine Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Cocktails, ein Museumsrätsel soll die Gäste ins Innere locken.

Den Gewinner des Rätselspiels erwarten als Preis zwei großformatige, offizielle Uli Stein Drucke. „Geplant war, die Drucke im Vorfeld signieren zu lassen. Dies war jedoch durch das Ableben des Künstlers leider nicht mehr möglich“, berichtet Sünwoldt. „Für Personen aus dem gleichen Haushalt planen wir noch eine kleine Tanzfläche“, gibt sie weiterhin bekannt. Die VR-Brille für einen Spaziergang in schwindelerregender Höhe steht ebenfalls bereit.

Schwabmünchner Museum bietet eigenen Cocktail an

Eine Premiere feiert an diesem Sonntag ein Getränk, das vielleicht bald so viel Anerkennung finden wird wie die Aktionen und Ausstellungen, die im Schwabmünchner Museum stattfinden: „Nachts im Mugs“, ein Cocktail mit vier Zutaten, um den Barkeeper Markus Friesenegger noch ein kleines Geheimnis macht. „Ich kann sagen, dass Campari dabei ist“, sagt er. Zur Namensgebung äußert sich Sabine Sünwoldt: „Ich finde die Abkürzung Mugs gut, da der Name Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen schon etwas lang ist.“

„Für die Teilnahme am Erwachsenen-Aktionstag ist auf jeden Fall eine Anmeldung per E-Mail unter museum@schwabmuenchen.de erforderlich. Dabei ist die Bestätigungsmail von unserer Seite mitzubringen“, weist Sünwoldt auf das bestehende Restkontingent von kostenfreien Karten hin.

Ein Eintrittspreis wird nicht erhoben, sondern liegt im Ermessen der Besucher. „Für beide Veranstaltungen gilt das Hygienekonzept des Hauses, das durch die Mitarbeiter konsequent überwacht wird“, schließt Sabine Sünwoldt mit spürbarer Vorfreude auf das bevorstehende Ereignis.

