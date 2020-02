Ein Schüler schwänzt seine Gerichtsverhandlung

Plus Einen sprichwörtlich kurzen Prozess machte Richterin Ute Bernhard im Strafverfahren gegen einen Schüler aus dem südlichen Landkreis. Um was es ging.

Ein Schüler soll im Landkreis Augsburg in ein Haus eingedrungen sein und Geld gestohlen haben. Doch zum Prozess kommt er nicht. Genauso wenig wie der Geschädigte und eine Zeugin. Da macht die Richterin sprichwörtlich kurzen Prozess.

Weil zum Verhandlungstermin am Amtsgericht Augsburg weder der Angeklagte noch der Geschädigte und auch nicht die als Zeugin geladene Polizeibeamtin erschienen waren, schloss die Richterin das Verfahren vorläufig ab, indem sie noch im Gerichtssaal einen Strafbefehl verhängte. Der junge Mann soll nun eine Strafe von 1800 Euro zahlen.

Er war laut Anklage an einem Samstagabend Ende Februar 2019 gegen 18.25 Uhr über eine offen stehende Terrassentüre unbefugt in eine Wohnung eingestiegen und hatte dort 370 Euro Bargeld an sich genommen. Dann verschwand er.

Schüler erschien auch nicht bei der Jugendgerichtshilfe

Dass der Angeklagte nicht zum Verhandlungstermin erschienen war, sorgte beim Gericht nur für leichte Verwunderung. „Er ist auch nicht zur Jugendgerichtshilfe gegangen“, stellte Staatsanwalt Nicolas Mario Schäfer fest. Er regte an, das Gericht möge nun einen Strafbefehl verhängen und beantragte 120 Tagessätze zu 20 Euro. So streng wollte Richterin Ute Bernhard nicht sein. „Er ist noch Schüler“, bemerkte sie und setzte das Strafmaß auf 90 Tagessätze fest.

Wenn der Angeklagte nun diesen Strafbefehl akzeptiert, was die Justiz als ein Geständnis wertet, dann ist das Verfahren damit beendet. Legt er dagegen Widerspruch ein, so wird eine erneute Verhandlung angesetzt. Bei einem Schuldspruch wird dann das Strafmaß aber in aller Regel höher ausfallen, weil nun die mildernden Umstände des „Geständnisses“ wegfallen.

