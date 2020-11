vor 48 Min.

Ein Schwabmünchner ist der beste Werkzeugmechaniker in Schwaben

Plus Samuel Kocsner von der Firma Dittrich und Co. ist der beste neue Werkzeugmechaniker in Augsburg und Schwaben. Er hat noch große Pläne.

Von Reinhold Radloff

Über ein Praktikum in der siebten Klasse kam Samuel Kocsner zum Schwabmünchner Unternehmen. Eine Lehrerin hatte seine praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten erkannt.

Kocsner bewarb sich damals um mehrere Praktika und entschied sich danach für die Firma Dittrich, deren damaliger Ausbildungsleiter Jochen Gärtner das Geschick von Kocsner für Arbeiten im Werkzeugbereich erkannte. Lange vor Abschluss des M-Zugs an der Mittelschule Schwabmünchen war der Ausbildungsvertrag geschlossen, weil beide Seiten, die Firmenchefs und der neue „Lehrling“, die Neueinstellung „top“ fanden. Daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Kocsner sagt: „Ich genieße die perfekten Arbeitsverhältnisse, das tolle soziale Miteinander und das super Klima im Betrieb. Ich freue mich jeden Tag auf meine Arbeit."

Werkzeugmechaniker Kocsner bildet jetzt selbst Azubis aus

Denn 23 verschiedene Berufsfelder stecken im Werkzeugmacher, zum Beispiel Fräsen, Drehen, Strukturieren, Polieren und Schweißen. Vor allem in letzteren Tätigkeiten hat sich der 20-Jährige als sehr geschickt erwiesen. „Er zeigt dabei viel Geduld, Ruhe und Coolness und hat sich zum echten Fachmann auf diesen Gebieten entwickelt“, sagt Jochen Gärtner, der inzwischen Abteilungsleiter im Werkzeugbau ist und die Ausbildungsverantwortung an Fabian Götz „in jüngere Hände“ abgegeben hat.

Kocsner freut sich über dieses Lob und betont: „Mir gefällt an meinem Beruf, dass er so vielfältig ist, dass man dafür Fingerfertigkeit und Kreativität braucht. Kein Tag ist wie der andere.“ Natürlich bedeutet das viel Verantwortung für den jungen Mann: „Ich spüre nun mehr Druck, weil ich bei meiner Arbeit jetzt selbst entscheide, was wie gemacht wird, ohne dass mich jemand ständig kontrolliert.“ Kocsner wurden sogar schon Auszubildende zugeteilt, im praktischen, nicht aber im theoretischen Bereich. „Berichtshefte schreiben mag ich gar nicht.“

Schwabmünchen: Bald will Kocsner seinen Meister machen

Gerade erst die Gesellenprüfung hinter sich gebracht, blickt er schon wieder auf neue Ziele: „Vielleicht kann ich ja schon in einem Jahr meinen Meister machen“, strahlt der junge Mann, der nicht nur an den Job denkt, sondern auch an sein Privatleben. Der Führerschein ist gemacht, das Auto gekauft. Jetzt spielt er in Klosterlechfeld Fußball und renoviert demnächst in Schwabegg mit einem Freund ein Haus, das der geerbt hat. „Da ziehen wir dann ein“, sagt er. Und wenn die beiden Jungs dann mal Freundinnen haben? „Dann wohnen die auch da. Das Haus hat ja schließlich acht Zimmer“, sagt er und fügt hinzu: „Das Leben läuft.“

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen