vor 48 Min.

Ein Seemannslied aus 300 Kehlen

Bei der Maienbowle des Königsbrunner Seemanns-Chors schunkelt das Publikum gerne bei Melodien über Fernweh und die weite Reise über das Meer. Schließlich singt der Saal wie muntere Seeräuber mit einer Buddel Rum.

Eine eiskalte, steife Brise wehte draußen, als zahlreiche Gäste zur traditionellen Maienbowle des Königsbrunner Seemanns-Chors ins Gemeindezentrum St. Johannes kamen. Neben einem maritimen Cocktail, gemixt aus eingängigen Seemannsliedern – von romantisch, sentimental bis ausgelassen und heiter – war auch bestens für innere Wärme gesorgt. Zwar nicht mit heißem Grog, aber mit Kaffee und Kuchen oder dann doch lieber Bowle mit Schmalz oder Schnittlauchbrot. Die Ehefrauen der Sänger umsorgten die Besucher des restlos ausverkauften Konzerts bestens.

Konzert mit Leuchtturm und Seehund

Schließlich betraten gestandene Seemänner die große Bühne. Schiffssirene und Glocke läuteten den Beginn des zweieinhalbstündigen Konzerts ein. Das Motto: „Auf großer Fahrt“. Pfiffig und gleichzeitig auch informativ, mit allerlei Kurzgeschichten und mit teils schlüpfrigen Witzen im Seesack führte Hubertus Jonas durch den maritimen Nachmittag. Auf der mit Leuchtturm, Plüsch Seehund, Steuerrad und Schiffsglocke dekorierten Bühne, sangen die flotten Seebären, einheitlich als Seemänner gekleidet, unter der Leitung von Andreas Lübke stimmgewaltig Shantys und Seemannslieder. Ob das Lied „Unter fremden Sternen“ oder die Ohrwürmer „Wir lagen vor Madagaskar“ und „La Paloma“ – oft summten und schunkelten die gut gelaunten Zuhörer im ausverkauften Saal fröhlich mit. Unter ihnen auch die beiden Bürgermeister, Franz Feigl und Barbara Jaser, sowie einige Stadträte und der Bundestagsabgeordnete Dr. Volker Ullrich. Letzterer ist Sohn des Akkordeonspielers Rainer Ullrich.

Soloparts einzelner Sänger verliehen dem Auftritt der etablierten Männergruppe besonderes Flair. Ob beim legendären Song „Das kann doch einen Seemann ...“ mit Charly Kugelmann oder beim weltbekannten Lied „La Paloma“, bei dem sich Hans Fastl als stimmgewaltiger Sänger präsentierte, stets gab es großen Applaus.

17 Mann auf der Totenmannskiste

Eine Überraschung folgte nach der Pause: „Wir haben erstmals einen Seeräuberkanon einstudiert, bei dem das Publikum kräftig mitsingen darf“, kündigte Dirigent Andreas Lübke an. Mit etwas Übung und beschwingender Maibowle im Blut, tönte es dann mit 300 Stimmen stark aus dem Zuschauerraum: „Siebzehn Mann auf des Totenmannskiste, he, ja, ho und die Buddel mit Rum ....“. Flotte Ohrwürmer wie „Mary Ann“, bekannt durch den Schlagersänger Freddy Quinn oder „My Bonnie“ – frisch arrangiert und spritzig vorgetragen vom hoch motivierten Männerchor – folgten.

Bald schon wurde geschunkelt und fleißig um weitere Zugaben geklatscht. Bereitwillig sangen die Seemänner bis zum „Mast und Schotbruch“ und dem Befehl: „Licht aus und Ruhe im Schiff“. Instrumental begleitet wurde der Seemanns-Chor von Rainer Ullrich, Gerhard Reischer und Fritz Schmurr am Akkordeon, Bernd Müller an der Gitarre sowie Tobias Müller an der Mandoline und an der Gitarre, Wolfgang Strehle am Bass und Neuzugang Kai Nepolsky am Schlagzeug. Hubertus Jonas, der sich bei allen Aktiven und dem helfenden Damenteam – genannt „Schnattermöwen“ – bedankte, verwies auf die weiteren Auftritte des Seemanns-Chors: am Mittwoch, 26. Juni, beim Serenadenabend und am 15. September in der Bobinger Singoldhalle. Im Anschluss an den gelungenen Nachmittag konnten noch alle Fans die neueste CD des Seemanns-Chors „Auf großer Fahrt“ erwerben. (hämm)

