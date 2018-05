vor 54 Min.

Ein Segelboot auf dem Trockenen

Kühle Temperaturen halten die Kinder nicht vom Tanzen ab

Von Uwe Bolten

Fleecejacken statt T-Shirts bestimmten das Bild beim Maibaumfest auf dem Rathausplatz in Graben. „Letztes Jahr hatten wir noch Schnee auf den Dächern“, sagte Gemeinderat Peter Käs aufmunternd zu einem Besucher, der sich nicht ganz zu einem kühlen Bier überwinden konnte. Der traditionelle Tanz am Maibaum durch die Gräbinger Kindergärten zog sehr viele Besucher an. Der Kindergarten „Pfiffikus“ überraschte mit einer dynamischen mediterranen Choreografie, die „Villa Kunderbunt“ brachte Klassiker aus dem Musical Grease auf den harten Asphalt der Fuggerstraße. Großer Applaus und eine Süßigkeit vom Bürgermeister entlohnte die kleinen Tänzer für die Darbietung. „So fünf Grad mehr könnten es schon sein“, sagte dieser beim Blick auf den gut besuchten Rathausplatz, dessen Bierbänke jedoch nicht so sehr genutzt wurden. Unter der Leitung von Ewald Brückner unterhielt der Musikverein die Gäste, die sich immer häufiger in das beheizte Zelt zurückzogen. Auf einen Maistreich, der vergangenes Jahr den Rathausbrunnen grün färbte, mussten die Besucher dieses Jahr verzichten.

Bevor jedoch das Fest überhaupt beginnen konnte, musste die Beute der Nacht vom Maibaum entfernt werden. Neben Gartenschläuchen und Sandspielzeug fand ein Segelboot seinen Platz neben dem Bürgerhaus und wartet auf Abholung.

