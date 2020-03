vor 37 Min.

Ein Sitz mehr für CSU

So sieht der Rat aus

Die CSU stellt in Obermeitingen mit Erwin Losert nicht nur den Bürgermeister, sondern ist auch im Gemeinderat weiter die stärkste Kraft. Mit sechs Sitzen sind die Christsozialen im Rat vertreten – das ist einer mehr als noch 2014. Die CSU kam auf 47,4 Prozent und gewann damit die Hälfte der Mandate in der Lechfeld-Gemeinde. Die restlichen Sitze verteilen sich auf die UBL (vier) und die FWG (zwei). „Das ist natürlich sehr erfreulich, dass wir einen Platz mehr haben“, sagt Bürgermeister Erwin Losert, der 78,8 Prozent der Stimmen holte: „Aber wir haben immer schon fraktionsübergreifend gearbeitet und ich bin zuversichtlich, dass das so bleibt.“ (nos)

