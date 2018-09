vor 26 Min.

Ein Ständchen zum 60. Geburtstag

Musikanten überraschen Bürgermeister Hans Biechele

Mickhausen Mit einem abendlichen Ständchen gratulierten die Schmuttertaler Musikanten in Mickhausen – Dirigent Philipp Ramminger und Vorsitzender Georg Reiter – ihrem Bürgermeister und ehemaligen Vorsitzenden Hans Biechele zum 60. Geburtstag.

Von 2000 bis 2008 stand Biechele als Vorsitzender an der Spitze des Musikvereins und war 2001 einer der „Gründungsväter“ der Mickhauser Schlosshoffeste. Eng verbunden mit der Blasmusik ist er nach wie vor: seine drei Töchter Katharina, 22, Franziska, 21, und Anna-Maria, 19, spielen aktiv in der Kapelle. Ehefrau Daniela hat als Schatzmeisterin seit vielen Jahren die Finanzen des Vereins fest im Griff. 2002 zog Biechele in den Gemeinderat von Mickhausen ein. Bei der Kommunalwahl 2008 wurde er zum Bürgermeister gewählt und 2014 für weitere sechs Jahre als Rathauschef bestätigt.

Weil Ehefrau Daniela wenige Tage nach ihrem Mann ebenfalls einen runden Geburtstag feiert, wird der zusammengezählte „110. Doppelgeburtstag“ in großer Runde gemeinsam mit der Familie und vielen Freunden im Schlosshofsaal gefeiert.

