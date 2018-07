vor 60 Min.

Ein Stück Torte für jede Anna

Buntes Programm in Langenneufnach

Das Annafest hat in Langenneufnach Tradition. Dabei versucht der Pfarrgemeinderat als Ausrichter neben dem Miteinander auch immer wieder Aktivitäten für Jung und Alt anzubieten. Dazu lädt er am Sonntag, 22. Juli, auf den Platz vor der Turnhalle an der Schulstraße ein.

Gestartet wird um 10 Uhr. Zunächst steht in der Pfarrkirche St. Martin ein Familiengottesdienst auf dem Programm. Dort werden feierlich die neuen Ministranten aufgenommen. Die Umrahmung liegt in Händen des Kirchenchors. Er stimmt die Messe in G des Komponisten Carlheinz Heß an.

Danach geht es zum Frühschoppen. Hier präsentiert die Musikkapelle schwungvolle Melodien. Der Mittagstisch wartet mit Rollbraten, Steaks und Würstchen auf. Nachmittags servieren die Organisatoren Kaffee und Kuchen. Übrigens erhalten alle Festbesucher mit dem Namen Anna ein Stück Torte umsonst – als Namenstagsgeschenk.

Der Nachmittag steht im Zeichen der Familie. Bereits ab 12.30 Uhr bietet ein Kinderflohmarkt gut erhaltene Spielsachen, Bücher und andere nicht mehr benötigte Schätze zum Erwerb an. Sicher ist hier wieder das eine oder andere Schnäppchen dabei. Weiter umfasst das Programm verschiedene, vom Ministrantenteam organisierte Wettspiele. Auch Ponys stehen wieder zum Reiten zur Verfügung. Ein Konzept, das sich auch im vorigen Jahr bereits bewährt und viele Besucher angelockt hat.

Das Annafest erinnert an die heilige Anna. Sie ist die Mutter Marias und Großmutter Jesu. Ihr Name steht für Liebe, Gnade und Demut. Sie gilt aber auch als Patronin der Mütter und Hausfrauen sowie für eine glückliche Heirat. Das Fest zu ihren Ehren wird von einem rund 20-köpfigen Team auf die Beine gestellt. Dabei ist der Pfarrgemeinderat bis zuletzt gefordert. (rusi)

