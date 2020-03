vor 23 Min.

Ein Vierteljahrhundert an der Spitze

Seit 25 Jahren ist Johann Knöpfle Kommandant in Mittelneufnach. Ein verdienter Mann wurde Ehrenmitglied

Von Karin Marz

Zwei Feuerwehrmänner standen während der Generalversammlung in Mittelneufnach besonders im Vordergrund: Für seine 25-jährige Tätigkeit als Kommandant wurde Johann Knöpfle von Bürgermeisterin Cornelia Thümmel ausgezeichnet. Benedikt Ruf, der 45 Jahre als aktives Mitglied für die Feuerwehr im Einsatz war, wurde von Vorsitzenden Werner Seehuber zum Ehrenmitglied ernannt.

Thümmel erklärte, dass die Ehrungen von langjährigen Feuerwehrmitgliedern zwar künftig im Landratsamt durchgeführt werden sollen, aber sie trotzdem diese besondere Auszeichnung im Kreise der Vereinsmitglieder durchführen möchte. Knöpfle berichtete, dass das Ehrenamt arbeitsintensiv sei. „Wenn ich nicht so ein gutes Team bestehend aus meinem Stellvertreter und Gruppenführern hätte, dann hätte ich den Posten wahrscheinlich schon längst hingeschmissen.“

Auch für Benedikt Ruf ist der Zusammenhalt unter den Feuerwehrkameraden das, was ihm sehr gut gefällt und warum er schon lange dabei ist. Seit seinem 15. Lebensjahr ist er Mitglied bei der Feuerwehr und freut sich nun besonders über die Ernennung zum Ehrenmitglied. Früher sei es ganz normal gewesen, dass so gut wie alle jungen Burschen zur Feuerwehr gegangen sind. „Aber damals gab es noch nicht so viele Übungen. Heute ist es technisch viel anspruchsvoller.“

Kommandant Knöpfle berichtete während der Versammlung von insgesamt drei Einsätzen im vergangenen Jahr. Es handelte es sich um einen Brand, einen Unwettereinsatz sowie einen Unfall. Zudem nahmen die Feuerwehrkameraden an zahlreichen Atemschutz-, Funk-, Einsatz- und Gruppenübungen teil und führten Absperrdienste bei verschiedenen Veranstaltungen durch. Neun Feuerwehrkameraden legten das Leistungsabzeichen in Bronze im Herbst ab. Seine Bilanz: Gesamt 1583 freiwillig geleistete Stunden absolvierten die 53 aktiven Feuerwehrkameraden 2019. Selbst kurz vor der Versammlung mussten die Feuerwehrmänner und -frauen noch zu einem Einsatz ausrücken, doch dies erwies sich dann als Fehlalarm, ausgelöst durch eine technische Fehlfunktion im Gemeindezentrum in Mittelneufnach.

