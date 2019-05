00:32 Uhr

Ein Wegweiser ins Glück

Der Gewinn des gestrigen Rätsels geht an eine Mitarbeiterin der Schwabmünchner Wertachklinik. Was ein Malteser-Rüde und die Familie zu erwarten haben

Von Uwe Bolten

Strahlend wie ihre Berufskleidung erhellte sich das Gesicht von Sonja Huber, als sie die Gewinnsumme von 1000 Euro für ihre richtige Antwort unseres Retro-Rätsels entgegennahm. Die 50-jährige Reinhartshoferin hatte das Navigationssystem vor den zwei Soldaten, das sich als Wegweiser ins Glück entpuppte, als falsch erkannt und per SMS am Gewinnspiel teilgenommen. „Ich mache regelmäßig an Gewinnspielen der Zeitung mit. Bisher kam jedoch, bis auf einen kleinen Gewinn, nichts dabei heraus“, sagte die im Hol- und Bringdienst der Wertachklinik Schwabmünchen tätige Hausfrau. Der Gewinn passe sehr gut in ihre derzeitige Planung, habe sie sich doch vor Kurzem erst ein neues Garagentor für ihr Haus bestellt. „Da ich nächste Woche Geburtstag habe, kann ich mir jetzt auch noch ein besonderes Geschenk kaufen“, sagt sie lächelnd. Auch falle natürlich etwas für ihre drei Töchter und den vierjährigen Malteser-Rüden Teddy ab. „Da ist schon ein besonderes Leckerli drin“, stellt sie in Aussicht.

„Mich hat die Tätigkeit daheim und in unserer Ferienwohnung nicht mehr ausgefüllt. Damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt, habe ich die Tätigkeit in der Klinik angenommen“, begründete sie den Weg zurück in die Arbeitswelt.

Ihr größtes Hobby sei das Zeitunglesen. „Morgens nach dem Frühstück wird erst einmal gelesen, dann das Sudoku und das Kreuzworträtsel gemacht“, berichtet sie.

Mitten im Gespräch reißt das Klingeln des Telefons die glückliche Gewinnerin aus den Träumen. Ein Transportauftrag holt sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Der Patient, den Sonja Huber zu holen hatte, blickte sicherlich in ein überglückliches Gesicht.

