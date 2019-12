10.12.2019

Ein Weihnachtsmarkt, bei dem alles passt

Einer Töpferin in Wehringen über die Schulter geschaut. Den stimmungsvollen Markt gibt es seit 30 Jahren

Von Anja Fischer

Er hatte alles, was man sich von einem Weihnachtsmarkt in der Adventszeit wünschen kann: eine stimmungsvolle Beleuchtung, eine romantische Kulisse auf dem Rathausplatz und unzählige Besucher. Die konnten durch die zahlreichen Budenangebote schlendern, die vorwiegend von den örtlichen Vereinen oder Privatleuten aus Wehringen getragen und deren Einnahmen meist für einen sozialen Zweck oder die Vereinsarbeit genutzt werden.

Mitten im bunten Trubel ist schon seit einigen Jahren die Wehringer Töpferin und Künstlerin Anita Mak. Gut besucht war ihr Stand. Wann beginnt bei ihr eigentlich die Weihnachtszeit? Anita Mak sagte mit einem Lachen: „Weihnachtszeitbeginn ist bei mir erst so richtig nach dem Wehringer Weihnachtsmarkt.“ Vorher sei die Anspannung zu groß, ob am Markt alles reiche und passe.

Das ganze Jahr über töpfert und handarbeitet Mak für den Weihnachtsmarkt. Heuer hat sie kleine Nikoläuse aus Tonscheiben zum Aufstellen gefertigt – passend zu den Weihnachtsbäumen, die sie im vergangenen Jahr anbot. Die fanden damals so guten Absatz, dass Anita Mak sie nun auch in moderneren Designs anbietet. Bei so viel Weihnachten schon im Vorfeld, bleibt zu Hause überhaupt noch Lust auf eigene Dekorationen? Anita Mak nickt: Am ersten Advent müssen zu Hause die Weihnachtsdeko und die Plätzchen fertig sein. Das sei ihr Anspruch an sie selbst. Trotz aller Arbeit müsse die private Vorbereitung für Weihnachten auch passen. Absolute Pflicht und ihre liebste Weihnachtsdekoration sei ein beleuchteter Weihnachtsengel im großen Fenster zur Straße. „Der Engel ist eigentlich eine Porzellanpuppe, die ich einmal bei einem Kurs gefertigt habe“, berichtete Anita Mak. Sehr viel ruhiger wird es wohl in den nächsten Wochen nicht für sie. Denn nach dem Wehringer Markt sind die eigenen Weihnachtsgeschenke an der Reihe, berichtete sie, während sie für eine Kundin noch einen der getöpferten Tannenbäume einpackte. Zielstrebig ging die Kundin weiter, die Kinder im Schlepptau. Eine Runde Pony- oder Eselreiten, eine Fahrt auf dem historischen Karussell, das es in diesem Jahr zum 30-jährigen Bestehen des Marktes gab. Aufwärmen konnten sich die Besucher am Lagerfeuer der Feuerwehr, über dem sogar Suppe gekocht und an den Feuertonnen der Gemeinde Wehringen.

Jetzt, nach dem Weihnachtsmarkt, heißt es für den Wehringer Bauhof schnell wieder aufräumen und den Platz herrichten. Am Mittwoch schon soll der Rathausplatz wieder für den Wehringer Wochenmarkt geöffnet sein.

Themen folgen